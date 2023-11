Osterode. Am Sonntag, 19. November 2023, wird der Toten der Kriege gedacht. Die Gottesdienste und Andachten in der Region Osterode am Harz in der Übersicht.

Wir haben in dieser Übersicht zusammengefasst, in welchen Orten rund um Osterode und Südharz und in welchem Rahmen der Kriegs- und Gewaltopfer am Volkstrauertag 2023 gedacht wird.

Was wird am Volkstrauertag gemacht? Wie wird Volkstrauertag „gefeiert“?

Alljährlich wird am Volkstrauertag bundesweit der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaften gedacht – nicht nur mit einer großen offiziellen Kranzniederlegung an der Neuen Wache in Berlin, die seit 1993 die Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland ist, sondern auch hier, in den Städten und Ortschaften des Altkreises Osterode.

Der Volkstrauertag wird seit dem Jahr 1952 jährlich zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen und zählt zu den sogenannten „Stillen Tagen“.

Mit Kranzniederlegung an den Ehrenmalen, Andachten und Gottesdiensten wird auch in unserer Region – von Walkenried bis Bad Grund – an die Kriegsgefallenen aller Nationen erinnert.

Volkstrauertag 2023: die Veranstaltungen in Osterode am Harz und den Ortsteilen

Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 19. November 2023, finden in der Kernstadt Osterode am Harz und in den Ortschaften mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Die Stadt kündigt in einer Pressemitteilung die verschiedenen Termine an.

In der Osteroder Kernstadt findet um 11.30 auf dem Ehrenfriedhof in der Scheerenberger Straße eine Gedenkfeier statt. Zudem wird um 10 Uhr in der St.-Jacobi-Schlosskirche ein Friedensgottesdienst gefeiert. „In alle Unsicherheiten der Welt hinein für den Frieden beten“, dazu ruft der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Friedrich Kramer, auf. „Jeder, der über die Sorgen um die Krisen der Welt nicht allein grübeln möchte, ist herzlich eingeladen“, sagt Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng, die diesen Gottesdienst leitet. Sie zitiert Albert Schweitzer: „Beten verändert nicht die Welt; aber beten verändert Menschen, und Menschen verändern die Welt“. Schimmelpfeng: „In diesem Sinne ist dieser Gottesdienst ein Beitrag zum staatlichen Volkstrauertag. Es geht um Erinnern, um Gedenken, um das Nachdenken über den Frieden und um die Arbeit daran durch uns alle“.

Aber auch in den Ortschaften sind viele Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag geplant. In Dorste sind um 10.45 Uhr ein Gottesdienst und um 11.20 eine am Ehrenmal auf dem Dorster Kirchhof geplant.

sind um 10.45 Uhr ein Gottesdienst und um 11.20 eine am Ehrenmal auf dem Dorster Kirchhof geplant. In der St.-Martin-Kirche Nienstedt wird es um 9.30 Uhr einen Gottesdienst geben mit anschließender Kranzniederlegung an den Ehrenmälern Nienstedt und Förste .

wird es um 9.30 Uhr einen Gottesdienst geben mit anschließender Kranzniederlegung an den Ehrenmälern Nienstedt und . In der Freiheit gibt es um 11.15 Uhr eine Gedenkveranstaltung am Ehrenmal Freiheiter Höhen.

gibt es um 11.15 Uhr eine Gedenkveranstaltung am Ehrenmal Freiheiter Höhen. In der St.-Simon-und-Judas-Kirche Lasfelde findet um 11 Uhr ein Gottesdienst statt, um 12 Uhr folgt darauf eine Feierstunde am Gedenkstein Friedhof Lasfelde.

findet um 11 Uhr ein Gottesdienst statt, um 12 Uhr folgt darauf eine Feierstunde am Gedenkstein Friedhof Lasfelde. In der Kirche zu Lerbach startet der Gottesdienst um 9.30 Uhr. Darauf folgt eine Kranzniederlegung an den Gedenksteinen und Platten vor der Kirche.

startet der Gottesdienst um 9.30 Uhr. Darauf folgt eine Kranzniederlegung an den Gedenksteinen und Platten vor der Kirche. In Marke ist ein Gottesdienst um 11 Uhr geplant mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal.

ist ein Gottesdienst um 11 Uhr geplant mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal. In Riefensbeek wird es um 14 Uhr eine Andacht in der Kapelle mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal Kamschlacken geben.

wird es um 14 Uhr eine Andacht in der Kapelle mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal Kamschlacken geben. Weiterhin ist in Schwiegershausen um 9 Uhr eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Ehrenmal geplant. Um 9.30 Uhr wird es einen Gottesdienst in der Michaeliskirche geben.

Volkstrauertag 2023: Veranstaltungen in Herzberg am Harz und den Ortsteilen

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Ortsgruppe Herzberg, veranstaltet zum Volkstrauertag am Sonntag, 19. November, die jeweiligen Gedenkfeiern für die Toten der beiden Weltkriege an den Ehrenmalen der Stadt Herzberg und der Ortsteile. Die Einwohner der Stadt Herzberg am Harz sowie die Mitglieder der Vereine und Verbände werden gebeten, an den Gottesdiensten und den sich anschließenden Gedenkfeiern an den Ehrenmalen teilzunehmen.

In Herzberg findet ab 9.30 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst der Nicolai-Kirchengemeinde und der Christus-Kirchengemeinde in der Nicolai-Kirche statt. Um 10.30 Uhr startet der Gottesdienst in der katholischen Kirche. Um 11.20 Uhr wird sich am Ehrenmal am Juessee versammelt, wo ab 11.30 Uhr die Gedenkfeier mit anschließender Kranzniederlegung stattfindet.

In Lonau beginnt um 11 Uhr der Gottesdienst in der Friedhofskapelle, anschließend folgt der gemeinsame Gang zum Ehrenmal auf dem Friedhof, wo sich die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung anschließt.

beginnt um 11 Uhr der Gottesdienst in der Friedhofskapelle, anschließend folgt der gemeinsame Gang zum Ehrenmal auf dem Friedhof, wo sich die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung anschließt. Der Gottesdienst in Pöhlde beginnt um 10 Uhr in der Kirche, auch dort wird im Anschluss gemeinsam für die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung zum Ehrenmal gegangen.

beginnt um 10 Uhr in der Kirche, auch dort wird im Anschluss gemeinsam für die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung zum Ehrenmal gegangen. In Scharzfeld beginnt um 10.30 Uhr die Andacht in der Friedhofskapelle Scharzfeld, anschließend folgt der gemeinsame Gang zum Ehrenmal mit Kranzniederlegung.

beginnt um 10.30 Uhr die Andacht in der Friedhofskapelle Scharzfeld, anschließend folgt der gemeinsame Gang zum Ehrenmal mit Kranzniederlegung. In Sieber finden um 11 Uhr Gottesdienst und Gedenkfeier in der Kirche statt, anschließend wird gemeinsam für die Kranzniederlegung zum Ehrenmal gegangen.

Volkstrauertag 2023: Veranstaltungen in der Samtgemeinde Hattorf am Harz

Auch in der Samtgemeinde Hattorf soll der Volkstrauertag in feierlicher Form begangen werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde, die Gemeinderäte sowie die Mitglieder der Vereine und Verbände im Bereich der Samtgemeinde werden gebeten, an den Gottesdiensten und den sich anschließenden Gedenkfeiern an den Ehrenmalen teilzunehmen.

Der Gottesdienst in Hattorf am Harz beginnt um 10 Uhr. Der Gemeinderat und die Vereine und Verbände aus Hattorf treffen sich um 9.30 Uhr am Landgasthof Trüter bzw. am Weißen Roß, um von dort aus geschlossen zum Gottesdienst zu gehen. Im Anschluss an den Gottesdienst findet die Gedenkfeier am Ehrenmal statt.

In Hörden am Harz beginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr, die Mitglieder der Vereine und Verbände und der Gemeinderat Hörden treffen sich um 9.15 Uhr an der ehemaligen Gaststätte Hördener Krug, um von dort geschlossen am Gottesdienst teilzunehmen.

In Wulften am Harz beginnt der Gottesdienst ebenfalls um 9.30 Uhr. Der Gemeinderat und die Vereine und Verbände aus Wulften treffen sich um 9 Uhr auf dem Anger und gehen von dort aus zum Gottesdienst. Im Anschluss findet am Ehrenmal die Gedenkfeier statt.

In Elbingerode beginnt der Gottesdienst um 10.45 Uhr. Die Mitglieder der Vereine und Verbände und der Gemeinderat Elbingerode treffen sich um 10.30 Uhr „Auf dem Thie", um von dort aus zum Gottesdienst zu gehen.

Volkstrauertag 2023: Veranstaltungen in Bad Lauterberg im Harz

In Bad Lauterberg und den Ortsteilen gibt es am Sonntag, 19. November 2023, zwei Veranstaltungen zum Volkstrauertag:

Um 10 Uhr beginnt ein Friedensgottesdienst in der St.-Andreas-Kirche in der Hauptstraße in Bad Lauterberg .

. Ab 11.15 Uhr findet in Barbis am Ehrendenkmal auf dem Röhlberg eine Kranzniederlegung statt. Organisatoren sind der Sozialverband Barbis und die Vereins-AG.

Volkstrauertag 2023: Veranstaltungen in Bad Sachsa

Der Rat und die Verwaltung der Stadt Bad Sachsa laden am kommenden Sonntag ebenfalls zu einer Feierstunde im Rahmen des Volkstrauertages ab 11.30 Uhr auf den Bad Sachsaer Friedhof ein. Die Feierstunde beginnt mit einem Musikstück des Bläserchores St. Nikolai, es folgt die Ansprache des Bürgermeisters sowie die Kranzniederlegung. Weitere Musikstücke des Bläserchores, eine Gedenkrede des Pastors Urs Ebenauer und ein Beitrag der Schülerinnen und Schüler des Internatsgymnasiums Pädagogium Bad Sachsa schließen die Gedenkveranstaltung ab. An den Gedenkstätten vor der evangelischen Kirche und am Pfaffenberg werden alljährlich die Kränze bereits im Voraus niedergelegt.

Volkstrauertag 2023: Veranstaltungen in Walkenried

Anlässlich des Volkstrauertages finden Gottesdienste in jedem Ort der Gemeinde Walkenried statt. Die Vertreter der Vereine der Gemeinde Walkenried sind eingeladen, an diesem Tag gemeinsam mit der Kirchengemeinde und dem Ortsbürgermeister der Kriegstoten und den Opfern von Gewaltherrschaft aller Nationen zu gedenken. Anschließend findet eine gemeinsame Kranzniederlegung statt.

Der Gottesdienst in Walkenried beginnt um 10.30 Uhr.

beginnt um 10.30 Uhr. Jeweils um 11 Uhr finden die Gottesdienste in Wieda und in Zorge statt.

Volkstrauertag 2023: Veranstaltungen in der Gemeinde Bad Grund (Harz)

Auch in allen Ortschaften der Gemeinde Bad Grund wird mit einer Gedenkfeier der Volkstrauertag begangen.

In der Bergstadt Bad Grund findet die Gedenkstunde erstmalig in der Friedhofskapelle am Sonnenbadweg mit einem Gottesdienst um 14 Uhr statt. Worte zum Volkstrauertag sprechen Ortsbürgermeister Holger Diener und Pastor André Dittmann am neuen Ehrenmal an der Friedhofskapelle. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Brunnen vor der St.-Antonius-Kirche zu einem Ehrenmal umgestaltet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Ehrenmal aufgegeben und eine neue Gedenkstätte am Eichelberg gebaut. Nunmehr wird in diesem Jahr eine neue Gedenkstätte an der Friedhofskapelle des Bergfriedhofes Ort des Gedenkens. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat die auf dem Bergfriedhof beigesetzten Soldaten vor einigen Jahren umgebettet und im unteren Eingangsbereich des Bergfriedhofs beigesetzt.

In Badenhausen treffen sich um 9.15 Uhr die Vereine und Verbände vor der Gaststätte Deutsches Haus. Von dort gehen sie zur St.-Martin-Kirche zum um 9.30 Uhr beginnenden Gottesdienst. Danach findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt.

In der Ortschaft Eisdorf treffen sich um 10.45 Uhr die Vereine und Verbände an der St.-Georg-Kirche. Um 10.50 Uhr beginnt die Gedenkfeier am Ehrenmal mit anschließender Kranzniederlegung. Der Gottesdienst in der St.-Georg-Kirche beginnt um 11 Uhr.

Im Flecken Gittelde lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gittelde-Teichhütte zu einem gemeinsamen Gottesdienst in der St.-Johannes-Kirche um 10.15 Uhr ein. Etwa um 11 Uhr beginnt die Gedenkfeier am Ehrenmal mit Kranzniederlegung.

Zur Gedenkstunde am Ehrenmal Teichhütte mit Kranzniederlegung wird zu 11.30 Uhr eingeladen.

mit Kranzniederlegung wird zu 11.30 Uhr eingeladen. In Willensen beginnt um 12 Uhr der Gottesdienst in der Friedhofskapelle. Anschließend beginnt die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung auf dem Friedhof Willensen.

beginnt um 12 Uhr der Gottesdienst in der Friedhofskapelle. Anschließend beginnt die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung auf dem Friedhof Willensen. In Windhausen findet die Gedenkstunde um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Johannis-Kirche statt. Die anschließende Kranzniederlegung zum Gedenken findet am Ehrenmal an der Burgruine statt.

