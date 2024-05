Worbis. Freud und Leid: Während man sich im Bärenpark Worbis am Nachmittag noch über Rettung von Braunbär Mykhailo aus der Ukraine freut, wird am Abend getrauert.

Aufregende und anstrengende Stunden lagen hinter dem Team der Stiftung für Bären am Mittwoch, 22. Mai, als es um 14.23 Uhr zum Worbiser Bärenpark abbiegt. An Bord in dem Transportfahrzeug hatten sie Braunbär Mykhailo, der aus der Ukraine gerettet wurde.

Seit Pfingstsonntag war das Einsatzteam, geleitet von Bernd Nonnenmacher, Geschäftsführer der Alternativen Bärenparks Worbis mit Stefan Haug, Vorstand der Stiftung für Bären, Bärenpark-Leiterin Sabrina Schröder und Mitarbeiterin Leona Köver unterwegs. Montagfrüh stand das Fahrzeug an der Grenze von Polen und der Ukraine. Dienstagfrüh um 5.30 Uhr ging es in Richtung Domazhyr. Erst im November 2023 konnte Mykhailo befreit werden“, schreibt das Bärenparkteam. Er wurde zunächst in die Auffangstation von der Organisation „Vier Pfoten“ in Domazhyr im Westen der Ukraine gebracht, da ein Transport nach Worbis in seinem kritischen Zustand zu weit gewesen wäre.

Das Transport-Team von der Stiftung für Bären, Bernd Nonnenmacher (von links), Geschäftsführer, Sabrina Schröder, Projekleitung, Leona Köver, Pädagogik, und Stefan Haug, Vorstand, steht nach der Bärenrettung am Transporter, der Braunbär Mykhailo aus der Ukraine in den Alternativen Bärenpark in Worbis gebracht hat. © dpa | Tobias Junghannß

Braunbär Mykhailo zieht im Bärenpark Worbis ein: Warum muss Braunbär Mykhailo gerettet werden?

Mykhailo ­Zustand war alarmierend, als er dort Ende 2023 aus den Fängen eines Hotelbesitzers befreit wurde, schreibt der Bärenpark auf seiner Internetseite. „Er war abgemagert bis auf die Knochen. Seine Zähne sind durch das verzweifelte Beißen an den Gitterstäben und die schlechte Ernährung bis auf die Stümpfe abgerieben oder abgebrochen“, beschreibt das Bärenparkteam den damaligen Zustand des Tieres. Der Bär habe vor Hunger geschrien. Über sieben lange Jahre sei „der Bär als Touristenattraktion in einem winzigen Käfig auf Stahlgitterstäben“ dahinvegetiert. Die Kriegssituation in der Ukraine habe ihr Übriges beigetragen, sodass Mykhailo „zuletzt nur noch ein Stück Fleisch samt Plastik­verpackung pro Woche zu fressen bekam“.

„Es ist unvorstellbar, was er all die Jahre durchlitten haben muss. Lange Zeit gelang es dem Besitzer, die wiederholten Anläufe für Rettungsaktionen von uns und anderen Organisationen abzuwenden“, schreibt das Bärenparkteam.

Zehn Stunden dauerte es dann zurück zur Grenze. Um 0 Uhr am Mittwoch passierten die Tierretter die Grenze nach Polen. „Man braucht schon sehr viel Geduld, Mensch und Tier“, sagt Bernd Nonnenmacher. Die Strapazen, die ihnen anzusehen waren, nehme man gerne auf sich, „wenn man weiß, dass am Ende alles gut gegangen ist“.

Warum muss Braunbär Mykhailo im Bärenpark Worbis erst in Quarantäne?

Nach Ankunft des Bären in Worbis packten viele Hände an, um die Transportbox aus dem Fahrzeug auf einen Tisch zu heben, und diese dann vor den Boxen der Quarantänestation zu platzieren. Um 14.51 Uhr öffnete sich der Schieber und Mykhailo betrat die Boxen, die insgesamt sechs Wochen seine Heimat sind.

„Wir werden ihn uns noch mehrmals anschauen müssen. Er hat ganz schlechte Zähne“, so Nonnenmacher. Für den Bären stehen in den nächsten Wochen einige Untersuchungen an. „Wahrscheinlich müssen wir noch einmal eine Gastroendoskopie oder so etwas machen“, sagt der Geschäftsführer, der aber auch gute Nachrichten hat. Vor wenigen Monaten habe Mykhailo nur 150 Kilogramm gewogen, jetzt liege sein Gewicht bei 317 Kilogramm.

Braunbär Mykhailo kommt in der Quarantänestation im Bärenpark Worbis an. © TA | Sebastian Grimm

Über das Alter könne man nur spekulieren. „Angegeben ist er mit zehn Jahren. Ob das so ist, wissen wir nicht. Es ist ein Wildfang, der im Skiressort als Touristenattraktion untergebracht war. Er wurde auf Baustahlmatten gehalten und hatte nicht einmal eine Bodenfläche zum Laufen“, erzählt Bernd Nonnenmacher aus dem bisher traurigen Leben des Bären.

Es ist nicht die erste Ankunft eines geretteten Bären im Worbiser Tierschutzprojekt, aber es ist immer wieder etwas Spannendes auch für die Mitarbeiter, die die Vierbeiner täglich umsorgen. Derweil werden nach seiner Ankunft Bilder von Mykhailo von den Mitarbeitern gemacht. Der Bär hat da schon alles erkundet und lässt sich den Honig, Obst und Gemüse schmecken. „Wichtig ist, dass es ihm gut geht. Das gibt uns allen das richtige Gefühl, wenn er da rein geht, die Sache genießt und, wie man jetzt schon sieht, sich heimisch fühlt. Ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht und alles vergessen, was die letzten zwei Tage war“, gibt Bernd Nonnenmacher eine erste Einschätzung zur Situation ab. Man habe Glück gehabt, als man die Grenze zur Ukraine überquert habe, einen Tag zuvor habe es oft Luftalarm gegeben. Am Tag, als das Team in der Ukraine war, nicht.

Warum der entspannte Eindruck des geretteten Braunbären Mykhailo täuscht

Auch wenn der Bär im ersten Moment in Worbis den Eindruck macht, dass er entspannt ist, sei das überhaupt nicht so. „Bären riechen extrem gut“, so Nonnenmacher. Und die Gerüche müsse der Neuankömmling erst einmal verarbeiten, was Stress für das Tier bedeute. Hinzu komme, dass die lange Fahrt für den Braunbären sehr stressig war. „Das hat man während der Fahrt immer wieder gesehen. Er stand über zehn Stunden an der Grenze. Da waren wir gestresst, und da kann man sich vorstellen, wie es ihm ging. Natürlich freut er sich jetzt über Futter. In den nächsten Wochen lernen die Tierpfleger Mykhailo kennen, auch deshalb ist er erst einmal in der Quarantänestation“, so Nonnenmacher, und natürlich müsse sich der Bär auch an die neue Umgebung gewöhnen.

Mykhailo lässt sich nach seiner Ankunft in Worbis Honig und andere bereitgestellte Leckerbissen schmecken. © TA | Sebastian Grimm

In den vergangenen Wochen wurde im Bärenpark ein altes Gehege ertüchtigt. Dafür wurde ein Holzzaun abgerissen und eine neue 73 Meter lange Zaunanlage errichtet. Ebenso wurden Überwachungskameras angeschafft. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Gehege und die Rettungsmission auf rund 88.500 Euro.

Große Trauer im Bärenpark Worbis: Abschied von Bärin Conny

Aber Freud und Leid liegen dicht beieinander. So auch bei den Tierpflegerinnen und Tierpflegern des Bärenparks Worbis. Am Mittwochnachmittag war die Freude bei allen groß, als Mykhailo endlich angekommen war. Dann ereilte das Bärenparkteam eine traurige Nachricht: Bärin Conny schlief im hohen Alter von 35 Jahren in den Abendstunden friedlich ein.

Bärin Conny ist am 22. Mai 2024 im Alter von gestorben. © TA | Christopher Schmidt

Seit Mai 2015 lebte sie im Worbiser Park. 1989 wurde Conny im Tierpark Stendal geboren und als Handaufzucht in den Bergzoo Halle abgegeben. „Mit viel Liebe und Fürsorge wurde sie von den Pflegern groß gezogen. Mit ihrem Charme wickelte sie schon damals alle um den Finger. Dadurch wurde sie leider sehr stark auf Menschen geprägt“, heißt es aus dem Bärenpark. Obwohl sie über mehrere Jahre mit einer Braunbärin zusammengelebt habe, verlor sie die Prägung zum Menschen nie. Nachdem sie in Halle in den letzten Jahren alleine gelebt hatte, habe sie auch in Worbis keinen Wert auf vierbeinige Gesellschaft gelegt. „Mehrere Versuche, sie zu vergesellschaften, schlugen fehl. Mit zunehmendem Alter kamen nun immer mehr körperliche Gebrechen hinzu“, so das Team.

Ein markantes Merkmal der Bärin war, dass ihr Fell in einem ganz besonderen Braunton schimmerte. Ebenso markant sei ihr eindringlicher, geheimnisvoller Blick gewesen. „Liebe Conny, du wirst uns stets mit deiner charmanten Eigenwilligkeit und deinen durchaus verrückten, kulinarischen Vorlieben, die du im Alter entwickeltest, in Erinnerung bleiben. Wo auch immer du jetzt sein magst, genieß dein Apfelmus mit Hühnerinnereien und denk hin und wieder an uns“, verabschiedet sich das Bärenparkteam.

