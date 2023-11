Osterode. Schon im Frühjahr 2024 soll ein Geschäft in der Leege seine Tore schließen. Doch was sind die Gründe und was bedeutet das für Kunden und Mitarbeiter?

Schon wieder macht ein Gerücht über eine Ladenschließung in Osterode die Runde. Nachdem in jüngster Zeit bereits in der Altstadt eine Menge über Woolworth und Mode Thunert getratscht wurde, heißt es nun, ein neues Geschäft gehe seinem Ende entgegen. Demnach soll der Discounter von Aldi Nord, in der Herzberger Straße in der Leege schon im kommenden Jahr seine Türen schließen.