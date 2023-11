Harz. Wer die großen Weihnachtsmärkte liebt, muss nicht sehr weit fahren. Mit Auto oder Zug sind sie gut zu erreichen. Hier gibt‘s die Informationen.

Ein kuscheliger Bummel über einen der schönen großen Weihnachtsmärkte der Region gefällig? Wer seinen Glühwein mit Freunden gern in Osterode, Göttingen, Braunschweig, Kassel, Hannover oder Wernigerode genießen möchte, findet hier alle Informationen zu den Öffnungszeiten. Außerdem lockt auch in diesem Jahr wieder der Advent in den Höfen in Quedlinburg und man darf gespannt sein auf den fliegenden Weihnachtsmann in Kassel sowie den Weihnachtsmarkt unter Tage am Rammelsberg.