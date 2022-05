Osterode. Am Freitag kommt es ab circa 12 Uhr zu Unwetter im Landkreis Göttingen und Südharz. Die schweren Gewitter könnten laut DWD massive Auswirkungen haben.

Sturm und Starkregen: Bei extremen Wetterlagen fährt man möglichst gar nicht erst los. Wie wird das Wetter in Göttingen, Osterode und im Südharz?

Wetterlage Harz Unwetter: Schwere Gewitter auch in Osterode am Harz erwartet

Ein Gewittertief zieht ab Freitagmittag von Westen über die nördliche Mitte Deutschlands und sorgt für eine großräumige und heftige Unwetterlage. Darüber informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Warnseite.

Betroffen ist demnach auch der Landkreis Göttingen mit Osterode und dem Südharz.

Unwetter mit schwerem Gewitter in Deutschland am Freitag

Erwartet werden am Freitag, 20. Mai, von etwa 12 bis 21 Uhr schwere, zum Teil auch extreme Gewitter mit massiven Auswirkungen, so der DWD am Donnerstagabend.

„Die Gewitter werden begleitet von schweren Sturm- oder Orkanböen zwischen 90 und 130 km/h sowie heftigem Starkregen um 40 l/m² in einer Stunde und Hagel mit einer Korngröße um 5 cm. Teils ist auch extrem heftiger Starkregen mit rund 60 l/m² in wenigen Stunden wahrscheinlich“, heißt es.

Extreme Gewitter können massive Auswirkungen haben

Der DWD weist in seiner Vorabinformation auf das Potenzial schwerer bis extremer Gewitter hin: Auch einzelne Tornados seien demnach nicht ausgeschlossen. Es bestehe die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen sowie Baum- und Astbruch. Auch Beeinträchtigungen der Infrastruktur seien möglich.

Grafik: So entsteht ein Tornado. Foto: dpa-infografik GmbH

Noch ist unklar, wie stark Göttingen, Osterode und der Südharz betroffen sein werden

In den Abendstunden des Freitags beruhige sich das Wetter dann und das Unwetterpotenzial nehme wieder rasch ab. Wie stark der Kreis Göttingen wirklich betroffen sein wird, ist noch unklar. Amtliche Warnungen sollen noch herausgegeben werden.

Gewitter und Regen auch schon am Donnerstagabend

Bereits am Donnerstagabend zwischen 19 und 20 Uhr kommt es im Landkreis Göttingen zu starkem Gewitter mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h.

mh