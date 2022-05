Hattorf. Ein Streit zweier Hattorfer ist am Donnerstagmorgen eskaliert - es kam zur Prügelei. Was die Polizei berichtet und warum der Notarzt kommen musste.

Polizei im Einsatz Prügelei in Hattorf endet für zwei Männer im Krankenhaus

Für großes Aufsehen sorgte am Donnerstagmorgen ein Einsatz von Polizei und Rettungskräften an der Hauptverkehrsstraße in Hattorf.

Bei einem Streit sind sich zwei Einwohner vor der Eisdiele an der Herzberger Landstraße zunächst verbal angegangen. Die Streitigkeiten eskalierten jedoch und im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten, so die Polizei.

Männer haben sich gegenseitig verprügelt

Gegen 9.36 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Als die sieben Polizeibeamten mit drei Streifenwagen vor Ort eintrafen, habe jedoch bereits einer der Männer verletzt am Boden gelegen, so die Polizei Osterode. Ein Eingreifen durch die Beamten sei daher nicht mehr nötig gewesen.

Da die Streithähne gegenseitig aufeinander eingeprügelt hatten und dabei verletzt wurden, mussten zudem zwei Rettungswagen und der Notarzt angefordert werden. Nach einer Behandlung vor Ort wurden beide Männer zur weiteren Behandlung ins Herzberger Krankenhaus gebracht.

Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden

Da sie sich gegenseitig die Schuld an dem Vorfall geben, wurde nun ein Strafverfahren gegen beide Hattorfer eingeleitet, so die Polizei.