Feuerwehr-Einsatz Großalarm in Herzberg: Industrietrockner steht in Vollbrand

Zu einem Großbrand rückten die Feuerwehren Herzberg, Lonau, Scharzfeld und Pöhlde am Mittwoch aus.

Herzberg. Ein in Vollbrand geratener Großtrockner in Herzberg hat am frühen Mittwochmorgen rund 82 Kräfte der Stadtfeuerwehren beschäftigt.