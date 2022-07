Osterode. Bei einem Verkehrsunfall auf der B241 in Osterode im Bereich Butterbergtunnel ist am Sonntag ein Motorradfahrer verletzt worden.

Blaulicht Osterode Unfall in Osterode: Ein Verletzter und fünfstelliger Sachschaden

Am Sonntag hat sich in Osterode ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person verletzt wurde. Das meldet die Polizei.

Demnach habe sich der Unfall zur Mittagszeit ereignet. Ein 21-jähriger Mann habe mit seinem Kraftrad die B241 von Dreilinden kommend in Richtung Butterbergtunnel befahren und nach links in die Abgunst abbiegen wollen. Dabei habe er einen 50-jährigen Mann aus Osterode übersehen, der vorfahrtberechtigt war, so die Polizei.

Durch den Zusammenstoß wurde der Krad-Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.500 Euro.

pol