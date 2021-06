Einhornhöhle im Harz kann ab Samstag wieder besichtigt werden

Scharzfeld. Nach langer Corona-bedingter Pause öffnen Einhornhöhle und Haus Einhorn in Scharzfeld am 12. Juni 2021 wieder – allerdings eingeschränkt.

Die Einhornhöhle in Scharzfeld.

Nach langer Corona-bedingter Pause öffnen Einhornhöhle und Haus Einhorn in Scharzfeld am Samstag, 12. Juni 2021 wieder, zunächst im Probebetrieb an den Wochenenden.

Einhornhöhle Scharzfeld im Juni 2021: Es gibt noch Corona-Einschränkungen

Es finden aufgrund der noch vorhandenen Einschränkungen täglich nur fünf von einem Geoguide begleitete Besichtigungstouren statt. Momentan können bis zu 30 Personen mit Masken an einer Tour teilnehmen, die sich allerdings unbedingt vorab online anmelden müssen.

Die Einhornhöhle im Südharz ist für wissenschaftliche Ausgrabungen genauso bekannt wie für Filmaufnahmen für Musikvideos und Netflix-Serien. Weitere Infos unter www.einhornhoehle.de.