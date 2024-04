Walkenried/Bad Sachsa. Nach den Fluten an Weihnachten: Verein will Anwohnern beim Hochwasserschutz helfen. Das ist geplant, so können Interessierte mitmachen.

Eigentlich sind sie nur kleine Flüsse, doch der Dauerregen über die Weihnachtsfeiertage 2023 ließ Zorge und Wieda zu reißenden Flüssen anschwellen. Die Angst vor dem Hochwasser ist im Südharz seither präsent, die Frage, wie man sich besser schützen kann, wichtiger denn je geworden, insbesondere bei Anwohnern der Flüsse. Der VNK Südharz will sich mit einer neuen Arbeitsgruppe unter der Leitung von Steffen Blau der Pflege der Gewässer 3. Ordnung stärker annehmen. Gerade mit Blick darauf, dass die Unterhaltungspflicht bei den Eigentümern liegt, will man nicht nur informieren, sondern auch aktiv Hilfe beim Hochwasserschutz im Südharz leisten.

Schutz vor Hochwasser: So kann man in Walkenried helfen

„Unser Ziel ist die Herstellung von stabilen Uferstrukturen durch die Entnahme von untauglichen Bäumen und Neupflanzung von stabilisierenden Baumarten wie Roterlen und Weiden. Fließgewässer erstrecken sich durch unsere Kulturlandschaft und bilden wichtige Wanderkorridore für unser Tier- und Pflanzenarten. Mit der naturnahen Gestaltung der Uferbereiche schaffen wir zwischen den vorhandenen Biotopen Vernetzungslinien, die wiederum das Wandern der Arten und die Erhöhung der Artenvielfalt zur Folge haben werden“, erklärt der VNK-Vorsitzende Jörg Köttner.

Hochwasser-Fotos aus dem Südharz zeigen reißende Flüsse Die Zorge im Südharzer Ort Zorge trägt viel Wasser. © privat | Ralph Paul Der angeschwollene Fluss Zorge. © privat | Ralph Paul Der Abfluss des Zorger Wasserfalls. © privat | Ralph Paul Am Zorger Wasserfall. © privat | Ralph Paul Die Zorge ist ordentlich angewachsen. © privat | Ralph Paul Auch die Wieda wird zum reißenden Fluss. © privat | Ralph Paul Die Wieda in Walkenried. © privat | Ralph Paul Die Wieda sucht sich neue Wege. © privat | Ralph Paul 1 / 8

Dabei - und das betont der Vorsitzende auch, könnte bei entsprechendem Interesse, die Arbeit auch auf das Stadtgebiet von Bad Sachsa ausgeweitet werden. Ebenso weist er darauf hin, dass alle Arbeiten nur abschnittsweise und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten vorgenommen werden können. Köttner ist sich aber auch sicher, dass es Resonanz in der Bevölkerung für das Projekt geben wird. Bereits bei der Reinigung des Mühlgrabens und der Breitenbach in Walkenried waren freiwillige Helfer und Vereinsmitglieder aktiv.

Was genau plant der VNK Südharz für die Gewässer?

Die neue Arbeitsgruppe die Gewässer im Raum Walkenried, Wieda und Zorge auf ihren Zustand untersuchen, um den Handlungsbedarf festzustellen.

In Zusammenarbeit mit den Eigentümern, den Gemeinden und anderen Institutionen will der VNK einen Sanierungsplan erarbeiten, der im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sukzessive abgearbeitet werden kann

Zudem sollen Fördergelder für die Projekte beantragt werden.

Wie kann ich mitmachen?

Interessenten, die bei der Arbeitsgruppe mitmachen möchten, werden gebeten, sich per E-Mail unter kontakt@vnk-suedharz.de zu melden.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: