Bad Sachsa. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rücken zu besonderem Verkehrsunfall im Harz aus. Ein Kran wird sogar benötigt, das war passiert.

Eine kleine Unachtsamkeit sorgte zum Start in das Wochenende für einen größeren Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Bad Sachsa am Abend des 23. Mai. Der Grund: Ein Auto war rückwärts in einen Teich gefahren.

Unachtsamkeit führt zu folgendem Verkehrsunfall in Bad Sachsa

Unter dem Stichwort Verkehrsunfall wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Sachsa um 17.08 Uhr in die Straße „Nicolausgrund“ seitens der Leitstelle in Göttingen gerufen. Aufgrund einer Unachtsamkeit war ein Auto beim Ausparken rückwärts in einen Teich gefahren.

„Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich die Person noch im Inneren des Fahrzeugs. Umgehend erfolgte eine Sichtung mit anschließender Sicherung des Pkw“, teilt die Feuerwehr mit. Die Person wurde anschließend mittels eines Spineboard aus dem Fahrzeug gerettet und an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben.

Auto muss mit Kran aus dem Teich im Südharz geborgen werden

„Aufgrund des tiefen Eindringens des Autos in den Teich war eine Bergung des Fahrzeugs mittels einer Winde nicht möglich, sodass hierfür ein Abschleppfahrzeug mit Kran erforderlich war“, teilt die Feuerwehr weiter mit, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war.

