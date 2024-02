Bad Sachsa. Bürgerprotest in Bad Sachsa: Widerstand gegen 49-Millionen-Euro-Umbau des Salztal Paradies formiert sich. Das sind die Kritikpunkte.

Es gibt Ärger im Paradies - genauer gesagt im Salztal Paradies in Bad Sachsa. Der Grund: Gegen die geplanten, umfangreichen Neu- und Umbaupläne des Erlebnis- und Spaßbades im Südharz durch den neuen Betreiber, die InterSPA-Gruppe regt sich Widerstand. 49 Millionen Euro wollen die Investoren mit Sitz in Stuttgart in die Sanierung der Touristenattraktion in Bad Sachsa forcieren, um damit Marktführer im Altkreis Osterode zu werden, wie Geschäftsführer Volker Kurz erklärte. Die Nachricht über die Pläne sorgte nach dem Bekanntwerden Anfang September 2023 für reichlich Aufsehen, aber es kamen auch kritische Stimmen auf. Und diese wollen sich jetzt formieren. Am 7. März findet die Gründungsversammlung der Bürgerinitiative unter dem Namen „Bad Sachsa - Bürger gegen das Investitionsprojekt im Salztal“ statt.

Umbau-Pläne für das Spaßbad: Das stört die Einwohner in Bad Sachsa

Denn während sich Bürgermeister Daniel Quade bei der Präsentation des Projektes, die er als größte Einzelinvestition in der Geschichte der Uffestadt beschrieb, freute, finden Einwohner wie Joachim Pförtner ganz andere Beschreibungen: Für ihn und seine Mitstreiter ist das Projekt „voreilig, riskant, überdimensioniert - und zerstört die Natur“, erklären sie im Flyer zur Versammlung.

Dabei ist die Gruppe keinesfalls gegen eine Stärkung des Tourismus in Bad Sachsa an sich, „wir sehen hier drin viel Potenzial.“ Vielmehr fordern sie aber, dass alles unternommen wird, im Einklang mit dem Raumordnungsprogramm des Landes Niedersachsen erfolgen soll.

Hochwasserschutz & Naherholungswert: So wichtig ist der Pferdeteich aus Sicht der Initiatoren

Insbesondere der geplante Neubau eines Hotels über den Pferdeteich sowie die Schaffung eines neuen, angrenzenden Parkplatzes betrachten er und die weiteren Initiatoren der geplanten Bürgerinitiative als eine Idee, die nicht im Sinne der Bürgerschaft von Bad Sachsa sein sollte. Dabei war es den Verantwortlichen von InterSPA wie auch Bad Sachsas Bürgermeister bei der Vorstellung wichtig zu betonen, dass sich Planungen und Bauten „harmonisch in die Lage vor Ort einpassen“. Einwohner wie Joachim Pförtner konnten sie damit aber nicht überzeugen.

Konkret am Beispiel des Pferdeteiches sehen sie hier verschiedene Faktoren, die gerade nicht berücksichtigt würden. Gerade während des Hochwassers über Weihnachten 2023 habe der Teich, aber auch die anliegenden Wiesen, die nach den aktuellen Plänen dem neuen Parkdeck weichen würden, ihre Schutzfunktion eindrucksvoll unter Beweis gestellt. „Wir werden es vermehrt mit Extremwetter zu tun haben, sodass wir diese Hochwasserschutzfunktion brauchen“, verdeutlicht Joachim Pförtner. Ferner habe der Teich auch eine soziale Funktion für die Stadt, Spaziergänger und Hundehalter drehten hier gern ihre Runden. „Wir haben in Bad Sachsa ein wirklich schönes Ensemble an innerstädtischen Parks und Gärten, dass darf nicht zerstört werden“, erklärt Pförtner mit Blick auf den Naherholungswert.

Auch der naheliegende Kinderspielplatz sei aktuell noch im Grünen. Komme aber das Parkdeck, heize dies den gesamten Bereich auf, listet er weitere Punkte auf. Zudem sei dies auch wieder eingebettet in die Frage nach dem nachhaltigen Verkehrskonzept für Bad Sachsa, die die Gruppe nicht beantwortet sieht. Gerade die Talstraße bzw. deren Anwohner litten seit jeher unter den Verkehrsmassen hin zum Salztal Paradies. Zuletzt auf der Sitzung des Bauausschusses der Kommune kam dieses Thema auch erneut hoch, konkrete Lösungen konnte die Verwaltung aber nicht präsentieren.

Bürgerinitiative im Südharz: Darum geht es

Die Gründungsversammlung der Bürgerinitiative findet am 7. März um 19 Uhr im Hotel „Lindenhof“, Hindenburgstraße 4, in Bad Sachsa statt

Die Gruppe soll ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger werden, die sich um den Erhalt der Natur rund um den Pferdeteich, für nachhaltigen Tourismus und klimagerechte Stadtplanung im Sinne der Einwohnerschaft von Bad Sachsa einsetzt

Am 1. und 5. März, jeweils von 15 bis 17 Uhr, sind die Initiatoren mit einem Informationsstand in der Marktstraße in Bad Sachsa vertreten. Ziel ist es hier, mit der Einwohnerschaft ins Gespräch zu kommen.

Weiterhin hat man bei der Online-Plattform Campact eine Petition gegen den Verkauf des Pferdeteiches gestartet. Der Link hierzu: https://kurzelinks.de/krp4

Weitere Informationen zur Bürgerinitiative erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0162-1565196

Wir sind nicht gegen das Bad an sich, aber gegen die Art und Weise, wie gerade gearbeitet wird Joachim Pförtner - Initiator der Bürgerinitiative

Die mahnenden Worte der Initiative sind aber auch auf darauf gerichtet, was Bad Sachsa in Zukunft erwartet. „Was ist, wenn der Investor doch wieder in eine Insolvenz geht? Was ist, wenn der Bau nicht fertig wird? Stehen wir dann in Bad Sachsa vor einer Ruine?“, sind nur einige Fragen der Gruppe.

Gerade hier wünschten sie sich mehr Transparenz seitens der Verwaltung und des Stadtrates. „Wir sind nicht gegen das Bad an sich, aber gegen die Art und Weise, wie gerade gearbeitet wird. Wir wollen den Dialog mit den Verantwortlichen, um gemeinsam etwas Gutes für Bad Sachsa zu schaffen, dass sowohl den Tourismus stärkt, als auch nachhaltig ist.“

Aber nicht nur deswegen gibt es Verstimmungen, sondern auch die Geschäfte der InterSPA-Gruppe an sich sorgen seit vergangenen Herbst für Diskussionen in Bad Sachsa. Schlagzeilen von Insolvenzen aus den Jahren 2020 und 2022 sorgen für eine gewisse Verunsicherung. Hinzu kommen auch Nachrichten über Gerichtsverfahren in Bayern, da man dort Wasser aus einer Heilquelle zur Befüllung der Becken eines Spaßbades „abgezapft“ hatte, der Geschäftsführer vor Ort wurde hierfür zu einer Geldstrafe verurteilt. Kein Grund zur Beunruhigung, versicherten aber die Verantwortlichen, es habe die Insolvenz gegeben, diese hätte aber nie die gesamte Gruppe getroffen.

Salztal Paradies - das alles soll neu in Bad Sachsa gebaut werden:

Ein neues Hotel wird über einen großen Teil des Pferdeteiches neben dem Salztal Paradies entstehen, wobei die Anlage auf Stelzen über dem Wasser „schweben wird“.

Das Hotel wird zweigeschossig erstellt und über 110 Doppelzimmer verfügen. Die Erstellung erfolgt in Modulbauweise für jedes Zimmer. Die Module werden komplett fertig und möbliert angeliefert und müssen vor Ort nur noch per Kran an ihre Position gebracht und die Anschlüsse angeschlossen werden.

Integriert in die Fläche vom Hotel, aber auch vom angrenzenden Bad, wird ein Restaurant gebaut, das sowohl von Hotel- und Badgästen, wie auch normalen Besuchern genutzt werden kann. Hier sind ca. 200 Sitzplätze vorgesehen.

Auf der Freifläche neben dem Pferdeteich wird ein Parkdeck auf zwei Ebenen mit zwei Ein- bzw. Ausfahrten entstehen. Dort sollen 200 Stellplätze geschaffen werden, auch um die Verkehrssituation an der Anlage zu entschärfen.

Über den Pferdeteich wird zudem ein Steg gebaut, der die Menschen zum Hotel bzw. zum Spaßbad leitet.

So wird das Spaß- und Erlebnisbad im Südharz modernisiert:

Der Eingangsbereich wird neu strukturiert mit einem anderen Kassensystem, ein Badeshop wird errichtet, neue Duschen, Toiletten und Umkleiden geschaffen.

Ein Fahrstuhl wird eingebaut, um Barrierefreiheit zu erreichen.

Für Kinder wird die neue Piratenwelt geschaffen, mit Kletteranlagen, Wasserkanonen und vielem mehr.

Nebenan wird eine Indoor-Surfanlage gebaut, die vor allem Jugendliche begeistern soll. Die Abmessungen für diese sind 10 Meter breit und 15 Meter lang.

Ein neuer Spabereich wird geschaffen, inklusive eines Palmenhauses und Zen-Garten mit Mineralforum. Teile hiervon sind als absoluter Ruhebereiche vorgesehen, in die nur Erwachsene Zutritt haben.

Es werden weitere Saunen geschaffen, wobei darunter auch Textilsaunen sein werden.

Das reguläre Hallenbad, die Eissporthalle, sowie das Kinder- und Regenbogenland bleiben erhalten, ebenso die im vergangenen Jahr sanierte Saunalandschaft des Salztal Paradies.

Das bleibt erhalten:

Das reguläre Hallenbad, die Eissporthalle, sowie das Kinder- und Regenbogenland bleiben erhalten, ebenso die im vergangenen Jahr sanierte Saunalandschaft des Salztal Paradies.

Die Kosten für das Projekt:

Die Investitionen für all das Geplante taxieren die Vertreter der InterSPA-Gruppe mit 49 Millionen Euro, wobei ein großer Teil auf Fördermittel entfallen soll.

Zudem verbleibt auch bei der Stadt Bad Sachsa ein jährlicher Zuschuss von ca. 400.000 Euro nach den bisherigen Planungen.

