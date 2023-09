Im Jahr 2022 wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wiedereröffnet. Durch die Investitionen des neuen Betreibers sollen noch weitere neue Saunen und viele weitere Attraktionen entstehen.

Attraktion im Südharz Hotel, Restaurant, Surfen: Spaßbad in Bad Sachsa wird aufgewertet

Das „Casting“ ist beendet, die Entscheidung getroffen: Die InterSPA-Gruppe mit Sitz in Stuttgart wird bereits ab dem 1. November dieses Jahres neuer Betreiber des Erlebnisbads Salztal Paradies in Bad Sachsa. Die Gruppe wird das Spaßbad im Südharz weiter modernisieren und zudem ein komplett neues Hotel bauen.

Neues Hotel im Südharz soll über 200 Betten verfügen

Auf der Sitzung des Bauausschusses der Kommune stellten die Verantwortlichen erstmals der Öffentlichkeit ihre Pläne vor. Vor allem für Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade ein besonderer Moment: „Wir reden hier von der größten Einzelinvestition, die es je in Bad Sachsa gegeben hat.“

Der Eingangsbereich vom Erlebnisbad Salztal Paradies. Foto: Thorsten Berthold / Bad Sachsa

Konkret sehen die Pläne als besonderes Highlight den Bau eines Hotels, das über ca. 200 Betten verfügen soll, über einen Teil des Pferdeteiches neben dem Salztal Paradies vor. Davor soll ein neuer Steg als Verbindung zum Hotel, dem Bad und einem ebenfalls neuen Restaurant, das von allen Einwohnern und Gästen besucht werden kann, entstehen. Auf der Freifläche neben dem Teich soll ferner ein Parkdeck mit zwei Ebenen gebaut werden (geplante Kapazität: ca. 140 Stellplätze).

Anlage soll sich harmonisch in das Stadtbild einfügen

Aber auch im und am Erlebnisbad soll viel gearbeitet werden, unter anderem sind neue Saunen geplant. Als weitere Attraktion ist zudem eine Indoor-Surfanlage geplant. Die Investitionen für all dies taxieren die Vertreter der InterSPA-Gruppe in den mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Ganz wichtig: Und das betonen die Investoren, wie auch Bürgermeister Daniel Quade eindeutig: Alle Planungen und Bauten sollen sich harmonisch in die Lage vor Ort einpassen. Damit ist unter anderem gemeint, dass Außenwände begrünt werden bzw. mit viel Holz gearbeitet werde. Auch die Höhen der geplanten Gebäude sind so gewählt, dass die Sicht im Vergleich zur jetzigen Situation insbesondere für Anlieger nicht eingeschränkt werden soll. Zudem setzen die Investoren in allen möglichen Bereichen auch auf den Einsatz von regenerativen Energien.

Fördermittel vom Bund werden auch in das Bad investiert

Mit dem neuen Betreiber und dessen Investitionsplänen setzt sich die Modernisierung des Erlebnisbad „Salztal Paradies“ in Bad Sachsa weiter fort. Seitens des Bundes sind 3,6 Millionen Euro an Fördermitteln für die Sanierung der Einrichtung bereits zugesagt, die Planungen der Arbeiten laufen.

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie: Saunen des Salztal Paradies wieder eröffnet Nach knapp zwei Jahren Schließung und vier Monaten intensiver Sanierungsarbeit wurde die Saunalandschaft des Erlebnisbades Salztal Paradies in Bad Sachsa wieder eröffnet. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bereits abgeschlossen wurden im Jahr 2022 die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in der Saunalandschaft des Spaßbades. Am 5. März des Jahres endete fast schon ein Martyrium für das Team des Bades, wie auch für Einwohner, Gäste, Rat und Verwaltung der Stadt Bad Sachsa. Denn nach dem technischen Defekt eines Föhns, der zu einem Schwelbrand am 6. Februar 2020 führte, konnte der Bereich nicht mehr genutzt werden.

Noch im Jahr 2021 droht dem Salztal Paradies die Insolvenz

Insgesamt fünf Saunen – eine angenehme Bio-Sauna, die neue entspannende Lichtsauna, eine duftende Kräutersauna und eine finnische Sauna mit Entspannungsmusik sowie eine Himalaya-Salz-Sauna mit heißem Klima – laden seither wieder zum Ausspannen und Erholen bei 60 bis 100 Grad ein. Abgerundet wird das Angebot durch Kneippschläuche, Schwallduschen, eine überdachte Badegrotte im Außenbereich. Ein Tauchbecken und ein Eisbrunnen lassen den Körper im Anschluss wieder angenehm abkühlen.

Dabei - und das scheint heute kaum vorstellbar - stand das Salztal Paradies im Jahr 2021 scheinbar noch vor dem Aus. Nur eine Finanzspritze seitens der Kommune konnte die mögliche Insolvenz noch abwenden.

Hotel für Generation Z soll ebenfalls in Bad Sachsa entstehen

Der Tourismus bzw. die Entwicklung der Uffestadt sieht heute ganz anders aus. So ist es in diesem Jahr auch bereits das zweite Mal, dass ein Hotelneubau angekündigt wird. Ebenfalls im Bauausschuss, allerdings auf der Sitzung Anfang Mai, verkündigte Markus Göbel, Inhaber der Göbel’s Hotels, die auch das Vital Hotel in Bad Sachsa betreiben, seine Pläne für das neue „Smarthotel Südharz“. Auf dem Gelände des Biergartens in der Hindenburgstraße, der Göbel bereits gehört, soll ein Hotel für die Generation Z geschaffen werden.

Render-Video: So soll das Gen-Z-Hotel im Harz aussehen Render-Video: So soll das Gen-Z-Hotel im Harz aussehen Kamcheva Video: Architekturbüro Kiehl/www.kiehl-architekt.de

Insgesamt sollen bei dem Projekt, für das Markus Göbel eine Investition von drei bis vier Millionen Euro plant, 40 Zimmer, darunter zwei für Menschen mit Handicap, sowie drei Apartments, verteilt auf ein dreigeschossiges Gebäude inklusive Mitarbeiterwohnung entstehen. Als Baubeginn strebt Markus Göbel den Herbst dieses Jahres oder aber das Frühjahr 2024 an. „Wir gehen von einer Bauzeit von zwölf Monaten aus.“

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!