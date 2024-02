Nüxei. Oscar-Flair in Bad Sachsa: Fachgeschäft wird 6 Monate nach der Eröffnung auf der weltweit wichtigsten Messe „spoga horse“ geehrt.

Sie sind ein Garant für Qualität – und bei Restaurants und Hotels gleichermaßen begehrt: die Auszeichnungen mit einem Stern. In Bad Sachsa, genauer gesagt in Nüxei, gibt es jetzt einen neuen Preisträger – allerdings in einem ganz anderen Bereich als Gastronomie und Hotellerie.