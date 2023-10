Bad Sachsa. Optimismus im Spaßbad: Warum Geschäftsführer Thomas Döbber-Rüther Ende des Jahres 190.000 Gäste im Bad begrüßt haben will.

„Das Salztal Paradies in Bad Sachsa freut sich über eine Erfolgsgeschichte. Die Sanierung der Bädergesellschaft, zu der das Salztal Paradies gehört, hat zu hervorragenden Ergebnissen geführt. Im Jahr 2022 wurde das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Bestehen des Bades verzeichnet, mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis.“ So zumindest heißt es in einer Pressemitteilung in Bezug auf das Bad und die Bädergesellschaft von Seiten der Geschäftsführung.