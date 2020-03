Bad Sachsa erhält 3,6 Millionen Euro für das Salztal Paradies

Frohe Kunde für die Stadt Bad Sachsa. Die Kommune erhält 3,6 Millionen Euro Fördermittel aus dem Bundesprogramm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für die Sanierung des Erlebnisbads Salztal Paradies.

Touristische Infrastruktur aufrechterhalten

„Diese Entscheidung hat der Haushaltausschuss des Deutschen Bundestages getroffen“, teilen die Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler (CDU) und Thomas Oppermann (SPD) mit. Güntzler und Oppermann hatten sich im Vorhinein stark für die Mittelvergabe nach Bad Sachsa eingesetzt und viele Gespräche geführt: „Wir freuen uns sehr, dass das Salztal Paradies den Zuschlag zur Förderung erhalten hat. Die Sanierung ist ein wichtiger Schritt bei der Aufrechterhaltung der touristischen Infrastruktur in der Uffestadt. Über die Jahre hat sich aufgrund der desolaten Finanzlage der Bädergesellschaft und der Stadt Bad Sachsa ein immens hoher Sanierungsstau aufgebaut. Dieser hatte bereits bestandsgefährdende Auswirkungen. Mit den Geldern kann nun endlich mit der umfassenden Sanierung begonnen werden“, erklären die Bundestagsabgeordneten.

Oppermann und Güntzler weisen allerdings darauf hin, dass diese Mittel zu 50 Prozent von der Stadt Bad Sachsa kofinanziert werden müssen.

Finanzschwäche: Bundespolitiker werben für die Südharz-Fusion

Dies ist für die beiden Abgeordneten ein weiterer Grund für die Fusion von Bad Sachsa mit den Gemeinden Bad Lauterberg und Walkenried: „Die Finanzkraft von Bad Sachsa reicht nicht aus, um die notwendigen Investitionen in die touristische und städtische Infrastruktur gegenzufinanzieren.“ Die beiden Bundestagsabgeordneten appellieren deswegen an die Bürgerinnen und Bürger in der Uffestadt für die Fusion zu stimmen.

Unter anderem in ein neues Blockheizkraftwerk wurde in den vergangenen Jahren bereits investiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

In der Kommunalpolitik vor Ort freut man sich natürlich über die Nachricht aus Berlin: „Die SPD und die CDU Bad Sachsa bedanken sich nach langem gemeinsamen Kampf bei Thomas Oppermann und Fritz Güntzler für ihren Einsatz. Zeigt die Unterstützung für unser Salztal Paradies doch insbesondere auch das Vertrauen in die hiesige Politik und die Geschäftsführung durch Martin Völz“, erklärt Ralph Boehm, Fraktionsvorsitzender SPD Bad Sachsa, in einer gemeinsamen Mitteilung.

„Die FDP und unser Bundestagsabgeordneter Konstantin Kuhle haben sich mit dafür stark gemacht, dass das Salztalparadies Bad Sachsa gefördert und saniert wird. Ein guter Tag für Bad Sachsa“, erklärt Daniel Quade, Fraktionsvorsitzender der FDP und Kreistagsmitglied. Lutz Rockendorf, ebenfalls Ratsmitglied der Stadt und im Kreistag, freut sich ebenso über diese sehr positive Entwicklung.

Bundesprogramm wurde um 100 Millionen Euro aufgestockt

Mit dem Bundeshaushalt 2019 wurden vom Bund Mittel zur Förderung von Investitionen in kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur bereitgestellt. Diese wurde nun noch einmal um 100 Millionen Euro aufgestockt. Insbesondere sollten investive Projekte mit regionaler oder überregionaler Bedeutung sowie sehr hoher Qualität gefördert werden. Dies gilt vor allem im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und der sozialen Integration in den Kommunen und der „Stadt(teil)entwicklungspolitik“.

Weitere Informationen zum Programm: https://bit.ly/3cKPFCC.