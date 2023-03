Kindergarten Wieda: Neubau oder Sanierung – Das sind die Ideen

Wieda hat aktuell keinen Kindergarten. Die bislang in der ehemaligen Grundschule genutzten Räume können aufgrund schwerwiegender baulicher Mängel nicht mehr genutzt werden, daher mussten die Kinder und das Personal nach Zorge in den dortigen Kindergarten umziehen, was für reichlich Unmut bei den Eltern gesorgt hat.

Wie aber soll die Zukunft der Kinderbetreuung in Wieda aussehen? Dazu gibt es zwei gegensätzliche Vorschläge, die auf der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Wieda am 28. März diskutiert werden. Die CDU-Fraktion spricht sich in einem Antrag dafür aus, dass die gesamte ehemalige Grundschule auch aufgrund der hohen erforderlichen Investitionen von Immobilienträgern wie DRK, der Kreiswohnbau oder aber freien Investoren für einen Verkauf angeboten werden soll, „um im Anschluss die Räume des Kindergartens aus einem Multifunktionsmodell langfristig zurück zu mieten“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Dabei bezieht man sich auch auf einen gleichlautenden Beschluss der damaligen Gemeinde Wieda aus dem Jahr 2013/2014, der nicht umgesetzt wurde.

SPD präferiert einen Neubau

Ganz andere Pläne verfolgt hingegen die SPD-Ortsratsfraktion. Ihr Antrag sieht vor, dass im Zuge der zukünftigen Ausrichtung der Kindergärten in der Gemeinde Walkenried der Neubau einer modernen Kindertagesstätte in Wieda neben dem Sportplatz diskutiert werden solle. Dabei beziehen sie sich auf den Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion zur Machbarkeitsanalyse unter dem Titel „Ort der Zukunft – Wieda, ein Ort für Groß und Klein“.

Die Eltern der aktuellen Kindergartenkinder forderten bereits in einer Stellungnahme, dass so schnell es geht wieder ein Kindergarten in Wieda öffnen soll.

Auch seitens der Gemeindeverwaltung hatte man betont, dass die Lösung in Zorge nur temporär sei und man auch insgesamt sieben Varianten geprüft habe, von denen die in Zorge die gewesen sei, die am schnellsten und finanziell umsetzbar gewesen sei.

Beginn der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Wieda ist am Dienstag, dem 28. März, um 18 Uhr im Alten Rathaus in der Otto-Haberlandt-Straße. Neben den Anträgen zum Thema Kindergarten wird es auch um Straßensanierung, das Tourismuskonzept der Gemeinde Walkenried und die Beseitigung der Brandruine am ehemaligen Schwimmbad in Wieda gehen.

