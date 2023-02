Neuhofer Schützen: Neustart ist geglückt, Jubiläum wird geplant

In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert.

Zum Königsessen der amtierenden Schützenkönige Frederike Schulz (Damen) und Jens Braune (Männer und Pistolenkönig) konnte der Vorsitzende des Schützenvereins Neuhof, Ronald Häßler, insgesamt 30 Schützenschwestern und Schützenbrüder begrüßen – und anschließend die diesjährige Jahreshauptversammlung eröffnen.

Jugendliche sind aktiv

In seinem Jahresbericht bezeichnete er das Jahr 2022 nach den Corona-bedingten Einschränkungen der Jahre 2020 und 2021 als wieder normal. Auch konnte der Schießbetrieb wieder in vollem Umfang aufgenommen werden „und bei den Übungsabenden gab es wieder gute Beteiligungen“. Erfreulich sei auch, dass aktuell acht Jugendliche regelmäßig am Luftgewehr-Schießen teilnehmen.

Lesen Sie auch: Energiekrise: Kosten für das DGH Neuhof verdreifachen sich

An Vergleichsschießen nahmen die Vereinsmitglieder am „Birkenbusch-Pokal“ in Mackenrode, bei der Schießstanderöffnung in Bad Lauterberg, gegen den Schützenverein Steina, bei den Stadtmeisterschaften und beim Schießen des Restkreises Blankenburg in Wieda teil, gab der Vorsitzenden einen weiteren Überblick.

Mitgliederzahl wächst

Positiv sei auch, dass sich die Mitgliederzahl von 115 auf 124 erhöht und Fabio Hartmann, Udo Hippauf, Carmen Zimmermann und Michael Braune erfolgreich die Waffensachkundeprüfung des KSV Südharz bestanden haben.

Fabio Hartmann, Udo Hippauf, Carmen Zimmermann und Michael Braune haben erfolgreich die Waffensachkundeprüfung des KSV Südharz bestanden. Foto: Schützenverein Neuhof / Verein

„Beim sehr gut verlaufenem Schützenfest merkte man bei den Teilnehmern den Nachholbedarf an, was sich auch im Bierumsatz ausdrückte“, schmunzelte Ronald Häßler abschließend.

„Der Kassenbericht für das Jahr 2022 ist für uns alle erfreulich“, so der Schatzmeister Werner Bruchmann. Ausschlaggebend dafür seien das gut verlaufene Schützenfest, die Einnahmen aus Schießveranstaltungen und die große Spendenbereitschaft der Mitglieder und Sponsoren. „Die höheren Ausgaben für Versicherung, Erbpacht, Strom und Heizung werden auch künftig zu leisten sein“, so der Schatzmeister.

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Neuhof gefeiert In Neuhof wurde nach Pandemie-bedingter Pause wieder in normalem Rahmen das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert. Foto: Rolf Steinke / HK

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden Maritta Tenor und Inge Bruchmann mit der Medaille für besondere Verdienste ausgezeichnet.

Jubiläumsfest wird geplant

Unter dem Tagesordnungspunkt „Vorbereitung Jubiläumsfest 2025 – 100 Jahre Schützenverein Neuhof“ legten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung den Termin des Festes auf den 13. bis 15. Juni 2025. Die Vorbereitungen dafür werden vom Vorstand umgehend in Angriff genommen.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!