Sachsas Schützen sichern sich souverän die Stadtmeisterschaft

Nach zweijähriger Zwangspause fand die Stadtmeisterschaft der Schützenvereine aus Steina, Tettenborn, Neuhof und Bad Sachsa auf dem Schießstand in Steina statt. Hier konnte sich die Schützengesellschaft Bad Sachsa durchsetzen und gewann den Stadtpokal.

Für die Bad Sachsaer kamen die Schützen Lea Liebau (95 Ring), Annika Wedler (95), Claudia Köthe (93), Yvonne Wöbbeking (90), Uwe Liebau (90), Martin Wedler (88), Stephan Köhler (88), Erich Flessner (87), Uta Hasselkus (86) und Sonja Abenroth (85) mit insgesamt 897 Ring in die Wertung.

Tettenborn erkämpft Platz zwei

Platz zwei erreichte der SV Tettenborn mit 882 Ring, Platz 3 der SV Neuhof mit 848 Ring und Platz 4 der SV Steina mit 834 Ring.

Der Pokal für die beste Schützin ging ebenfalls nach Bad Sachsa an Lea Liebau. Den Pokal für den besten Schützen errang Michael Floss vom SV Neuhof.

Bürgermeister überreichen Pokale

Der Bürgermeister der Stadt Bad Sachsa, Daniel Quade, und Ortsbürgermeister von Steina, Frank Kellner, stifteten die Pokale und überreichten sie nach einigen Grußworten zusammen mit dem Vorsitzenden des SV Steina, Jens Köhler, an die Gewinner.

Die nächsten spannenden Wettkämpfe stehen auch bereits bevor. Am 1. Oktober findet ab 19 Uhr auf dem Schießstand Tettenborn der 2. Durchgang des jährlichen Vergleichsschießens statt. Bei der Hinrunde im Ostertal konnten die Sachsaer Schützen ihren Heimvorteil nutzen und mit hauchdünnem Vorsprung gewinnen.

Auch die KK-Saison in Bad Sachsa neigt sich dem Ende entgegen. Sie wird mit dem traditionellen „Abschießen“ am 21. und 22. Oktober offiziell beendet. Neu im Programm ist in diesem Jahr das Gäste- und Schnupperschießen für Familienangehörige und Gäste, die nicht Mitglied in einer schießsportlichen Vereinigung sind.

Weitere Informationen

Weitere Informationen gibt es unter www.sg-bad-sachsa.de.