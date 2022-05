Bad Sachsaer Schützen kehren zurück zur Normalität

Es war ein Schritt zurück in eine gewisse Normalität in unruhigen Zeiten: Erstmals nach zwei Jahren Corona-Pandemie konnte Schützenmeister Lutz Hasselkus die Mitglieder der Schützengesellschaft Bad Sachsa zur Jahreshauptversammlung wieder in der Festhalle im Ostertal begrüßen. Hasselkus freute sich neben zahlreichen Mitgliedern und Gästen auch die amtierenden Majestäten um Damenkönigin Iris Mollenhauer, Jungschützenkönigin Lea Liebau, Pistolenkönig Patrik Röger und der ihn selbst als Männerkönig, wie auch die Ehrenratsmitglieder Lothar Abendroth, Peter Stecher und Wolfgang Buckmann begrüßen zu können – denn das Schützenfest stand im späteren Verlauf der Sitzung wieder einmal im Fokus.

Neue Mitglieder müssen gewonnen werden

Zunächst ging der Schützenmeister aber auf Veränderungen im Mitgliedsbestand ein. Der Blick ging dabei in Richtung Zukunft, um neue Mitglieder für den Sport zu begeistern. In Bezug auf das Volksfest berichtete Hasselkus, dass die Vorbereitungen auf Hochtouren liefen – „und es wird auch wieder einige Überraschungen geben“. Was genau, dass wollte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten.

Passend gestärkt durch „Viertelchen“ – Brot, Mett und Gurke – legte Rendant Andreas Kielholz den Kassenbericht vor.

Corona sorgt für viele Absagen

Schieß- und Sportwart Uwe Liebau berichtete, dass auch im Jahr 2022 infolge der Corona-Pandemie mit wiederholtem Lockdown viele Wettkämpfe, vereinsinterne Veranstaltungen, sowie das Training ausfallen mussten.

Bildergalerie- Bad Sachsaer Schützen pflegen ihre Traditonen Bildergalerie- Bad Sachsaer Schützen pflegen ihre Traditonen Das reguläre Schützenfest in Bad Sachsa konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. Mitglieder der Schützengesellschaft Bad Sachsa legten aber dennoch einen Kranz am Ehrenmal nieder und ließen Salut schießen. Foto: Thorsten Berthold / HK

Da im vergangenen Jahr das „Bratwurstessen“ coronabedingt ausgefallen war, wurden die Ehrungen zu Vereinsmeister-, Kreismeisterschaften, Rundenwettkämpfen im Rahmen dieser Jahreshauptversammlung nachgeholt. Dabei wurde Uwe Liebau von Jugendleiterin Cindy Köhler unterstützt. „Als aktive Jugendliche sorgt aktuell Sina Köhler immer wieder für hervorragende Leistungen bei Wettkämpfen“, erklärte Liebau stolz. Abschließend dankte er für die bisherige Unterstützung und teilte mit, dass derzeit wieder regelmäßiges Training an jedem Freitag sowie alle zwei Wochen auch sonntags stattfindet.

Platz- und Gebäudewart Gerd Nikolai berichtete im Anschluss, dass dringende neue Instandhaltungsaufgaben an den Liegenschaften der SG anstehen, wofür jede helfende Hand gebraucht werde.

Vorstand überwiegend im Amt bestätigt

Im Anschluss wurde noch die Zukunft des Vereins gestaltet, wobei sich die Mitglieder für Kontinuität aussprachen. Alle Personen aus dem aktuellen Vorstand stellten sich zur Wiederwahl und wurden auch in ihren Posten bestätigt.

Das Amt der Pressewartin wurde seit dem Jahr 2020 bereits kommissarisch von Birgit Fischer ausgeübt, die jetzt offiziell bestätigt wurde. Für das Amt des stellvertretenden Schriftführers konnte Andreas Kluß sowie für das Amt der stellvertretenden Jugendleiterin Lea Liebau als neue Vorstandsmitglieder gewonnen werden

Wahlen:

Schützenmeister: Lutz Hasselkus, Stellvertretender Schützenmeister: Dirk Fischer, Rendant: Andreas Kielholz, Schriftführerin: Doris Kluß, Schieß- und Sportwart: Uwe Liebau, Grundstücks- und Gebäudewart: Gerhard Nicolai, Jugendleiterin: Cindy Köhler, Pressewartin: Birgit Fischer, Damenleiterin: Iris Mollenhauer, Sprecher der Pistolenschützen: Stephan Köhler, stellvertretender Rendant: Manfred Mende, stellvertretender Schriftführer: Andreas Kluß, stellvertretende Platz- und Gebäudewarte: Stephan Köhler, Martin Wedler; stellvertretende Schieß- und Sportwarte: Sylvia Abendroth, Thorsten Köthe, stellvertretende Jugendleiterin: Lea Liebau, stellvertretende Damenleiterin: Uta Hasselkus

Ehrungen:

15 Jahre Mitgliedschaft: Jonas Heidergott, 25 Jahre: Claus Dieter Faupel, Michael Hasselkus; 40 Jahre: Matthias Heidergott, Lothar Kahn, Christian Klüter, Thomas Wedler; 50 Jahre: Elke Miessalla, Hans-Friedrich Dau; 60 Jahre: Lothar Abendroth

Ergebnisse:

Vereinsmeisterschaften im Jahr 2021: LG 40, Jugend w: 1. Sina Köhler; KK 30 Freihand, Junioren I w: 1. Lea Liebau, LG-A, Offene Klasse: 1. Martin Wedler, 2. Annika Dittrich; Sen. IV m 1. Erich Flessner, Sen. V m: 1. Lothar Abendroth; KK-A, Offene Klasse: 1. Martin Wedler, Sen. 0: 1. Stephan Köhler, Sen.1: 1. Yvonne Wöbbeking, 2. Birgit Fischer, 3. Dirk Fischer; Sen. IV: 1. Erich Flessner, Sen. V: 1. Lothar Abendroth:

Eichelschießen 2021: Martin Wedler (LP), Sabine Dittrich, Annika Wedler (LG-A)

Rundenwettkampf 2021/2022: Luftpistole, Offene Klasse: Patrik Röger, Uwe Liebau, Stephan Köhler, Martin Wedler (Platz 2); Luftgewehr, Jugend w: 1. Sina Köhler

Kreismeisterschaften 2022: 10 m LG, Jugend w: 1. Sina Köhler; LG 3 Stellung, Jugend w: 1. Sina Köhler; 10 m LG, Damen 1: 3. Lea Liebau; 10 m LG-A, Senioren 0: 2. Stephan Köhler ; 10 m Luftpistol, Herren 3: 1. Patrik Röger

Meisterschützenabzeichen 2021: Sina Köhler

Verdienstkreuz in Bronze: Lutz Hasselkus.