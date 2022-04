Nach zwei Jahren Zwangspause: Schützen starten in die Saison

Es ist ein Schritt zurück in eine gewisse Normalität: Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause eröffneten die Mitglieder der Schützengesellschaft Bad Sachsa am Wochenende die Kleinkalibersaison mit dem traditionellen Anschießen. Zahlreiche Mitglieder traten an, um sich in unterschiedlichen Disziplinen zu messen und die begehrten Pokale und Ehrenscheiben zu bekommen.

Eröffnet wurde das Anschießen mit den Kurzwaffendisziplinen, wobei die Wettbewerbe um den Wanderpokal mit der Sportpistole und um den Horst-Klüter-Gedächtnispokal mit dem Revolver ausgetragen wurden.

Spannende Wettkämpfe beim Freihand-Schießen

Am Tag darauf folgten die zahlreichen Wettbewerbe in den verschiedenen Gewehrdisziplinen. Besondere Spannung bot das Freihand-Ausscheidungsschießen. Hierbei war pro Durchgang je ein Schuss zu absolvieren. Der Schütze mit den wenigsten erreichten Ringen schied jeweils aus, ebenso alle, die null Ringe geschossen hatten.

Frank Wöbbeking beim Schießen mit dem Revolver. Foto: Birgit Fischer / Schützengesellschaft Bad Sachsa

Die Gewinner der Wettbewerbe des Anschießens (von links): Martin Wedler, Uwe Liebau, Sina Köhler, Yvonne Wöbbeking, Dirk Fischer und Sonja Abendroth. Foto: Birgit Fischer / Schützengesellschaft Bad Sachsa

Birgit Fischer beim Schießen mit dem KK-Gewehr im Schneetreiben. Foto: Dirk Fischer / Schützengesellschaft Bad Sachsa

Sina und Cindy Köhler beim Schießen mit dem KK-Gewehr. Foto: Birgit Fischer / Schützengesellschaft Bad Sachsa

Birgit Fischer beim Schießen mit der Sportpistole. Foto: Dirk Fischer / Schützengesellschaft Bad Sachsa

Die Beteiligung an den an den beiden Tagen war insgesamt sehr gut und auch das gesellige Beisammensein kam nicht zu kurz. Die Zeit zwischen den Schießwettbewerben wurde für angeregte Gespräche genutzt, und Schützenmeister und amtierender Schützenkönig Lutz Hasselkus versorgte die Mitglieder mit Gegrilltem. Selbst Aprilwetter mit Schnee und Graupel konnte die gute Stimmung nicht verderben.

Am Ende des Wettkampftages nahmen Sportwart Uwe Liebau und seine Stellvertreterin Sylvia Abendroth die Siegerehrung vor. Schützenmeister Lutz Hasselkus dankte zum Abschluss allen Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten.

Die Ergebnisse:

Wanderpokal Sportpistole: 1. Yvonne Wöbbeking, 2. Stephan Köhler, 3. Uwe Liebau,

Horst-Klüter-Gedächtnispokal: 1. Uwe Liebau, 2. Stephan Köhler, 3. Yvonne Wöbbeking,

Ehrenscheibe: 1. Martin Wedler, 2. Stephan Köhler, 3. Hartmut Meißner,

Thekenpokal: 1. Sonja Abendroth, 2. Stephan Köhler, 3. Yvonne Wöbbeking,

Otto Müller Gedächtnispokal: 1. Dirk Fischer, 2. Erich Flessner, 3. Dittrich Eisnach,

Schüler-Jugendpokal: 1. Sina Köhler, 2. Sonja Abendroth,

Jugend-Kombi-Pokal: 1. Sina Köhler, 2. Sonja Abendroth,

Günter Heidergott Wanderpokal: 1. Yvonne Wöbbeking, 2. Frank Wöbbeking, 3. Dirk Fischer