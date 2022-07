Mit Dudelsack und Böllern: Bad Sacha feiert Schützenfest

„Das ist ja mal ne geile Überraschung“: Böllerschütze Uwe Liebau freute sich sichtlich, als er auf dem Weg zum Rathaus auf einmal an zahlreichen Musikerinnen und Musikern vorbei musste, die dort mit einem Kilt gekleidet und Dudelsäcken in der Hand warteten. Zwei Jahre lang musste Schützenmeister Lutz Hasselkus warten, ehe er diese Überraschung zum Schützenfest in der Uffestadt bieten konnte. Und er setzte noch einen drauf: der amtierende König nahm selbst mit einer eigens für diesen Anlass geschneiderten Uniform mit Kilt am großen Festumzug teil – sehr zur Freude der Gäste und der Umzugsteilnehmer.

Einheimische und Gäste feiern ausgelassen

Ohnehin wurde gerade der Festumzug zum Spiegelbild des gesamten Festes: nach der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Mitglieder der Gesellschaft mit Einheimischen und Gästen erstmals wieder feiern – und das wurde auch das gesamte Wochenende ausgelassen getan, das bekannte Motto von Hasselkus „Freut Euch es ist Schützenfest“ gelebt.

Bildergalerie- Schützenfest in Bad Sachsa Bildergalerie- Schützenfest in Bad Sachsa Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird in Bad Sachsa wieder das traditionelle Schützen- und Volksfest gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Und gerade der Festumzug zeigte, wie die Einwohner von Bad Sachsa, seinen Ortsteilen, aber auch den benachbarten Gemeinden Lust dazu hatten, die Sorgen und Probleme, sei es Corona, den Krieg in der Ukraine, die um sich greifende Inflation zu vergessen. Sowohl am Straßenrand zeigten sich mehr Gäste, und auch der Umzug hatte im Vergleich zu manchem Vorjahr deutlich mehr Zuspruch. Insofern war es eine gleichermaßen lange und bunte Karawane, die angeführt von den Musikern der „Hamburg Caledonian Pipes & Drums“ bei bestem Sommerwetter gen Festplatz im Ostertal zog.

Umzugsteilnehmer trotzen stolz der Hitze

Ob die Jungs vom Club der alten Säcke, die besten versorgt mit Getränken auf ihrer „Sackkarre“ sich selbst und gemeinsam mit den Gästen feierten – oder aber der TSV Bad Sachsa, wie auch Sportschule Team Teige, wo gerade die Kinder voller Stolz mitmarschierten – allen konnten man die Freude trotz der aufkommenden Hitze mitmarschieren zu können, ansehen. Knapp 30 Vereine, Verbände und Institutionen nahmen insgesamt am Umzug teil, die allesamt vor dem Rathaus von Sabine Dittrich charmant vorgestellt wurden.

Lesen Sie auch: 1.000 Stunde Arbeit investiert

Aber auch die Böllerschützen zeigten mehrmals mit einem kleinen Salut an, dass sie an der bunten Karawane teilnehmen. Traditionell hatten diese auch das Fest am Freitagabend mit einem Salut beim ersten Antreten geöffnet.

Party mit bekannten DJs in der Schützenhalle

Insgesamt bot das Spektakel am Wochenende einen Mix aus Tradition und Modernen – und eben einigen Neuerungen und Überraschungen. Froh war der gesamte Vorstand der Schützengesellschaft wieder einen bunten Festplatz anbieten konnte, wie auch einen neuen Festwirt Daniel Tippe aus Goslar. Und dieser konnte sich an allen Tagen auch darüber freuen, dass die Gäste durstig waren. An allen Abend wurde in der geschlossenen und offenen Schützenhalle. Am Freitag legt DJ Airbeck auf und am Samstag DJ Thomas, bekannt als Ex-Resident-DJ vom Mega-Park Mallorca.

Aber es gab auch Änderungen: Beim Großen Zapfenstreich musste in diesem Jahr die Musik vom Band kommen, da man keine Kapelle gefunden hatte.

Bericht zur Proklamation folgt

Ein Bericht über die Proklamation der neuen Majestäten folgt in einer der nächsten Ausgaben