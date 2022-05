Mitglieder-Boom in Walkenried: DLRG gewinnt 100 neue Mitglieder

Kinder, die das Schwimmen nahezu verlernt haben – und daraus resultierend ein regelrechter Boom beim Schwimmtraining. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren bei der Jahreshauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Walkenried klar zu vernehmen. Aber es gab auch andere Bereiche losgelöst von COVID-19, in denen die Ortsgruppe vor Herausforderungen steht.

Pächter für den Priorteich-Kiosk fehlt weiterhin

Dazu konnte der Vorsitzende Tom Täubert unter anderem Ortsbürgermeister Michael Reinboth begrüßen, der noch einmal auf die Situation am Priorteich einging. Die vorhandene offene Badestelle müsse erhalten bleiben.

„Für den dort vorhandenen Kiosk muss ein neuer Pächter gefunden werden. Altersbedingt steht hier ein Wechsel an. Es geht dabei nicht nur um den Betrieb des Kiosks, sondern auch darum, regelmäßig jemanden vor Ort zu haben der oder die nach dem Rechten sieht“, erklärte Reinboth.

Kinder haben im Lockdown das Schwimmen nahezu verlernt

Im Bericht der technischen Leiterin konnte Jaqueline Gleitz auf die Besonderheiten der Wiederaufnahme des Schwimmtrainings nach der Corona-Pause berichten. „Einige Kinder hatten das richtige Schwimmen in der langen Zeit des Lockdowns verlernt, und es musste zunächst noch einmal Grundlagen wiederholt werden.“ Trotz des verspäteten Starts im Juni 2021 konnten im vergangenen Jahr bei den 47 Übungsabenden 193 Seepferdchen und 225 Schwimmabzeichen in Bronze, 17 in Silber und sechs in Gold abgenommen werden.

Die geehrten Mitglieder mit Vorsitzenden Tom Täubert (Vorsitzender der Ortsgruppe), Monika Klank, Rolf Stange, Renate Reichelt, Jozo und Marija Grgic, Herbert Degenhardt, Gabriele Miche (2. Vorsitzende der Ortsgruppe) und Hans Jürgen Lenfert (von links). Foto: Sven Ludwig / DLRG Walkenried

Schatzmeisterin Carmen Eicke konnte über eine ausgeglichene Kassenlage berichten. „Es wird in den kommenden Jahren jedoch schwieriger, da durch den Wegfall des Spendenmailings hier keine Einnahmen mehr erzielt werden“, gab sie mahnende Worte. Horst Danneberg ergänzte den Bericht mit der Mitgliederstatistik. Hier ist ein Zuwachs von 100 Mitgliedern zu verbuchen. Dieses führte zu „positiven Ärger“ mit dem Bezirk, der zunächst von falsch übermittelten Mitgliederzahlen ausging.

Schwimmtraining wird ausgeweitet

Die zweite Vorsitzende Gabriele Miche konnte auf Grund der Einschränkungen der Pandemie nur auf wenige Veranstaltungen zurückblicken. Hier konnte ein Erste Hilfe-Kurs durchgeführt werden und die Jährliche Weinprobe, welche im Jahr 2020 ausfallen musste, konnte mit verringerter Teilnehmerzahl stattfinden.

„Betont werden muss, dass das Schwimmtraining massiv ausgeweitet wurde. Es fand 2021 in zehn Gruppen an vier Tagen pro Woche statt. Dadurch gibt es derzeit keine Wartezeiten bei Neuanmeldungen. Besonderer Dank gilt hier Carin Keijzers vom Knaus Campingplatz. Ohne die gute Zusammenarbeit wäre dies so nicht möglich“, fasst Miche zusammen.

Wenige Veranstaltungen für die Jugend möglich

Jaqueline Gleitz konnte als Jugendvertreterin nur über Ausfälle von Veranstaltungen berichten. Außer Schwimmtraining habe auf Grund der Pandemie nichts stattgefunden. Sie blickte jedoch positiv in die Zukunft. Das traditionelle Pfingstcamp werde beispielsweise wieder stattfinden, wozu bereits zehn Anmeldungen aus der Ortsgruppe vorliegen.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen gab es einen Wechsel. Melanie Meister folgt Horst Danneberg als stellvertretende Schatzmeisterin. Weiter scheidet Sven Henning als Beisitzer aus. Für ihn wurde Silke Krieghoff in dieses Amt gewählt. Aus persönlichen Gründen möchte die amtierende Schatzmeisterin ihr Amt abgeben. Aus diesem Grund sucht die Ortsgruppe dringend einen neuen Schatzmeister.

Bezirk wird gewechselt

Einen wichtigen Antrag hatte der Vorstand in die Versammlung eingereicht. Aus organisatorischen Gründen soll hier ein Wechsel vom Bezirk Braunschweig in den Bezirk Göttingen erfolgen. Auch die anderen drei Ortsgruppen des Altkreises Osterode werden diesen Schritt vollziehen.

Im Ausblick wies der wiedergewählte Vorsitzende unter anderen auf den Familientag am Priorteich am 19. Juni hin. Weiter wird es neben dem Schwimmtraining auch wieder eine Weinprobe und eine Zusammenkunft der Aktiven zum Jahresabschluss geben.

Der neu gewählte Vorstand: Vorsitzender: Tom Täubert, Stellvertretende Vorsitzende: Gabriele Miche, Schatzmeisterin: Carmen Eicke, Stellvertretender Schatzmeisterin: Melanie Meister,Technischer Leiter Ausbildung: Tom Täubert, Technische Leiterin Einsatz: Jaqueline Gleitz, Leiter der Verbandskommunikation: Sven Ludwig, Beisitzer: Monika Klank, Silke Krieghoff;

Ehrungen: Christoph Apel, Fabian Dechant (25 Jahre Mitgliedschaft); Jozo Grgic, Marija Grgic, Renate Reichelt, Maike Franke, Nadine Schmidt (40 Jahre); Monika Klank, Ralph Latus (45 Jahre); Herbert Degenhardt, Rolf Stange (50 Jahre); Hans Jürgen Lenfert (65 Jahre).