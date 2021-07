Corona: DLRG Walkenried kann keine Rettungsschwimmer ausbilden

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen überschatteten auch die Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Walkenried. Eigentlich sollte diese bereits im März abgehalten werden, musste – damit sie in Präsenz stattfinden konnte – aber mehrmals verlegt werden. Statt in den DLRG-Räumen fand die Versammlung zudem im geräumigen Festzelt des Knaus-Campingparks statt. Auch wurde auf die Ladung von Gästen verzichtet, um die Veranstaltung so klein wie möglich zu halten. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Tom Täubert, konnte daher 29 Mitglieder begrüßen.

Kein Rettungsschwimmen 2020

Die Pandemie schlug sich auch den in Berichten des Vorstands wieder: Jaqueline Gleitz als Technische Leiterin Einsatz präsentierte die Zahlen zum Schwimmtraining. Hier konnten im vergangenen Jahr lediglich 14 Übungsabende stattfinden. Dadurch wurde nicht nur weniger Kindern das Schwimmen beigebracht, die Ausbildung von Rettungsschwimmern sei im vergangenen Jahr komplett zum Erliegen gekommen, wie sie erklärte. Es gab keine einzige Prüfungsabnahme in diesem Bereich. Im Jahr 2019 waren es noch sieben.

Horst Danneberg konnte den aktuellen Stand von 352 Mitglieder aus der Mitgliederstatistik verkünden. Zum Jahresende waren es noch 378. Durch den späten Trainingsbeginn in diesem Jahr gab es bisher weniger Beitritte. Es sei davon auszugehen, dass sich dies bis zum Jahresende wieder normalisiere und man eventuell sogar die Marke von 400 Mitgliedern überschreite, führte Danneberg aus.

Spendeneinnahmen brechen weg

Schatzmeisterin Carmen Eicke musste die Auflösung des Spendenmailings in ihrem Bericht über die Finanzen der Ortsgruppe vermelden. Bisher konnten dadurch kontinuierlich Einnahmen generiert werden. Durch die vom Bundesverband betriebene Auflösung fielen diese nun weg.

Im Jahresbericht führte die 2. Vorsitzende Gabriele Miche durch die Aktivitäten des Vorjahres. Dieser fiel äußerst kurz aus, da ab März auf Grund von Corona sämtliche Aktivitäten eingestellt wurden. Das Faschingsschwimmen und das Aktiven-Bowling stellten die einzigen Highlights dar. Der Rest war geprägt von Bemühungen der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs unter Corona-Bedingen und der Durchführung der Jahreshauptversammlung. „Diese konnte im dritten Anlauf im Dezember lediglich online stattfinden“, so Gabriele Miche.

Müll bei den Altkleidercontainern

Wenig erfreulich waren die mehrmalig erforderlichen Aktionen zur Müllbeseitigung an den Altkleider-Containern. „Die illegale Müllentsorgung vor diesen stellen ein Ärgernis dar und dies bei sinkenden Erlösen durch die Kleiderspenden.“

Der Leiter der Verbandskommunikation, Sven Ludwig, präsentierte das Jahr aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit. Dieses war geprägt durch die Absage von Terminen und Veranstaltungen. Jaqueline Gleitz gab zudem den Bericht der Jugend. Hier mussten alle Termine bis auf das Faschingsschwimmen aufgrund von Corona abgesagt werden. Bei der Vorstellung des Haushaltsplans konnte von Schatzmeisterin Carmen Eicke ein ausgeglichener Haushalt präsentiert werden.

Appell für die Zukunft

Ehrenmitglied Horst Blase sprach ein Lob für die Arbeit des Vorstands aus. Er habe den Verein gut durch die Corona-Krise gebracht. Wie wichtig das Schwimmtraining sei, hätte man aktuell am Hochwasser in Westdeutschland gemerkt. Die DLRG leiste hier Hilfe mit Booten und weiterem Material. Dies könne nur gelingen, wenn Kinder schwimmen und einige auch das Rettungsschwimmen lernen. „Deshalb darf die Ortsgruppe das Rettungsschwimmen nicht aus dem Auge verlieren“ Weiter wies Horst Blase darauf hin, dass man trotz zurückgehender Erträge nicht die Altkleider-Container als Einnahmequelle vernachlässigen solle. Es sei ein Privileg, diese in der Gemeinde Walkenried und der Stadt Ellrich auf öffentlichem Grund stehen zu haben. Zum Schluss bedankte sich Tom Täubert bei allen Helfern, welche die Arbeit des Vereins

Ehrungen:

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Dieter Straube, Bernwart Reichelt, Harald Koch, Axel Ehrhardt

Für 45 Jahre Mitgliedschaft: Heike Seele, Wolfgang Nützler, Sabine Ibold, Stefan Gloger, Claudia Dreymann, Jürgen Dittrich, Dr. Nicole Blase, Ilse Bergmann, Jens Badstübner, Regina Ehrhardt

Für 30 Jahre Mitgliedschaft: Olaf Wiemann, Lars Reichelt, Jürgen Köthe

Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Violia Wagner, Barbara Rosenthal, Julia Rennschuh, Matthias May.