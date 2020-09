Es ist offiziell: SPD stellt Frank Kellner für die Wahl auf

Der offizielle Akt ist vollzogen: Frank Kellner wurde als Bürgermeisterkandidat der SPD für die Bürgermeisterwahlen am 22. November in Bad Sachsa bestätigt. Im Rahmen der Aufstellungskonferenz auf dem Berghof Ravensberg wurde der Steinaer einstimmig gewählt. Einige Wochen zuvor hatte sich bereits der SPD-Ortsverein Bad Sachsa einstimmig für Kellner als Kandidaten ausgesprochen.

Viel Polit-Prominenz vor Ort

Zu dem Termin konnte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bad Sachsa, Carsten Georg, neben zahlreichen Gästen auch den Bundestagsvizepräsidenten und Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Thomas Oppermann, den stellvertretenden Landrat und stellvertretenden Unterbezirksvorsitzenden Dr. Andreas Philippi (SPD) und Kreisrat Marcel Riethig (SPD) bei der Versammlung begrüßen.

Frank Kellner: „Ich freue mich, dass ich bei meiner Kandidatur auf eine so breite Unterstützung zählen kann. Bad Sachsa und seine Ortsteile brauchen für die zukünftige Entwicklung die Unterstützung vom Landkreis, vom Land Niedersachsen und auch vom Bund. Dafür biete ich mit der SPD die notwendigen Netzwerke. Ich kenne die Menschen hier vor Ort, die finanzielle Situation und die Möglichkeiten der Stadt. Als Ortsbürgermeister von Steina bin ich bereits jetzt nah bei den Menschen. Mein Herz und mein Einsatz gilt meiner Heimat.“

Oppermann lobt Kellner

In seinem Grußwort hob Thomas Oppermann den Zuschuss von 3,6 Millionen Euro für die Bädergesellschaft hervor. Gemeinsam mit Fritz Güntzler (CDU) hatte er sich in vielen Gesprächen in Berlin hierfür stark gemacht. Thomas Oppermann betonte, dass die Sanierung des Schwimmbades ein wichtiger Schritt zur Aufrechterhaltung der touristischen Infrastruktur in Bad Sachsa ist.

Der Bundespolitiker freute sich, dass sich mit Frank Kellner ein kompetenter Kandidat gefunden hat, der die Geschicke der Stadt Bad Sachsa führen könne und sicherte ihm seine volle Unterstützung zu.

Auch der stellvertretende Unterbezirksvorsitzende Dr. Andreas Philippi, der sich parteiintern um die Nachfolge der Bundestagskandidatur beworben hat und der für die Landratswahl bereits nominierte SPD-Kandidat, Marcel Riethig, unterstützen Frank Kellner als erfahrenen und zuverlässigen Kommunalpolitiker.

„Stehen geschlossen zu ihm“

Nach der einstimmigen Wahl sprach Carsten Georg im Namen des Ortsvereins Frank Kellner seine Glückwünsche aus: „Mit Frank Kellner haben wir einen Kandidaten, der durch seine Kompetenz und Erfahrung in der Kommunalpolitik die Wähler überzeugen wird. Wir als SPD Bad Sachsa stehen geschlossen hinter unserem Kandidaten.“

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins mit dem Kandidaten Frank Kellner (Mitte) nach der Versammlung im August diesen Jahres. Foto: SPD Ortsverein Bad Sachsa / Partei