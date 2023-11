Osterode. Notfallsanitäter Chris Grüne und sein Kollege Manuel Thomas vom ASB Kreisverband Northeim Osterode sind heute um 20.15 Uhr auf RTL-Zwei zu sehen.

Unterwegs mit zwei Rettungskräften aus dem Harz: Am heutigen Mittwoch, 22. November, zeigt RTL-Zwei um 20.15 Uhr die erste von zwei neuen Folgen „Mensch Retter“. Und wer sie da bei ihren Einsätzen über die Schulter blicken lässt, ist unter anderem auch ein Rettungsteam, das in unserer Region im Einsatz ist: Notfallsanitäter Chris Grüne und sein Kollege Manuel Thomas aus Bad Lauterberg vom ASB Kreisverband Northeim-Osterode.

In der Episode von „Mensch Retter“ stehen RTL-Zwei zufolge Notfallsanitäter Grüne und Thomas im Mittelpunkt. Chris Grüne habe es, so der Sender in einer Pressemitteilung, nach zehn Jahren in Frankfurt in den Harz verschlagen, wo er rund um die Uhr im Auftrag des Arbeiter-Samariter-Bundes im Einsatz ist - zusammen mit seinem Kollegen Manuel Thomas. Dieses Mal werden sie zu einer hochschwangeren Frau gerufen, deren Zustand sofortiges Handeln erfordert. Doch die Herausforderung besteht darin, die werdende Mutter sicher und schnell ins Krankenhaus zu transportieren, was aufgrund des engen Treppenhauses alles andere als einfach ist.

„Sie sind da, wenn Menschen in Not geraten. Die Einsatzzeiten sind rund um die Uhr“, schreibt RTL-Zwei über die Protagonisten. „Die Rettungsteams aus Frankfurt am Main, Hanau, Berlin und Essen geben über Wochen hinweg einen Einblick in die tägliche Arbeit ihres Knochenjobs.“

Weitere Einsatzteams in der TV-Show „Mensch Retter“

In Frankfurt bleibt das ASB-Team um Melli Kaiser und Konstantin Kuhn aktiv. Sie sind bereit, die Polizei bei einem ungewöhnlichen Vorfall zu unterstützen: Ein vermeintlicher Ladendieb klagt über starke Bauchschmerzen und landet unerwartet im Rettungswagen statt im Polizeiauto.

Mit dabei ist auch das Team der Notaufnahme des Sana-Klinikums in Berlin-Lichtenberg, wo Schwester Nadine Weigelt arbeitet. Mit 28 Jahren Berufserfahrung bewahrt sie stets die Ruhe, selbst in den stressigsten Momenten. Als ein Patient mit starken Magenschmerzen eintrifft und Blut erbricht, ist schnelle und präzise Reaktion gefragt.

Ebenfalls mit dabei in dieser Folge: Die mutigen Männer und Frauen der Feuerwache 1 in Essen. Die 32 Feuerwehrleute sind Allrounderinnen und Allrounder und müssen bei jedem Alarm blitzschnell reagieren. Diesmal müssen sie einen mysteriösen Brandherd in einem Wohnviertel aufspüren, was sich als wahre Detektivarbeit herausstellt. Die Odyssee durch die Hinterhöfe führt schließlich zu einer eigenwilligen Abfallbeseitigung, die für die Aufregung verantwortlich ist.

Über „Mensch Retter“

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage „Mensch Retter“ begleitet RTL-Zwei Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein. Die Folgen sind 30 Tage nach Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar. Das Format wird von Spiegel TV produziert.

Notfallsanitäter Chris Grüne lässt Sie gern teilhaben an seinen Erlebnissen auf Instagram.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

kic