Herzberg. Einsteigen und mitfahren: Diese Fahrgeschäfte gibt es zu Pfingsten auf dem Schützenplatz in Herzberg. Was man zum Rummel wissen muss.

Alle einsteigen, los gehts: Das größte Schützenfest in Südniedersachsen lockt vom 18. bis zum 21. Mai auf den Herzberger Schützenplatz. Hier locken Attraktionen aller Art und sorgen für Partystimmung und gute Laune. Hinter dem großen Gaudi steht schon lange die Familie Theile, die Besuchern verspricht: Es gibt auch dieses Jahr wieder Nervenkitzel pur - für alle, die sich trauen.

Endlich wieder in Herzberg: Das Riesenrad

Absoluter Höhepunkt für die Herzberger Schützen ist dabei das Riesenrad: Schiecks Europa Rad, wie der Pressesprecher der Herzberger Schützen, Peter Kirschke, am Telefon erklärt. Das gibt es nicht jedes Jahr in Herzberg, aber in diesem Jahr steht es endlich wieder auf dem Schützenplatz. Die Aussicht von weit oben über die Welfenstadt ist atemberaubend.

Daneben locken die Beatbox, der Polyp, Freddys Company und logischer weise Breakdance und Autoscooter auf den Platz. Weiterhin gibt es natürlich kulinarische Highlights wie die klassische Bratwurst oder Pizza und Fisch, Churros und eine echte California Bar.

Das gibt es unter anderem auf dem Schützenplatz:

Schiecks Europa Rad (das Riesenrad)

Autoscooter

Breakdance

7D-Kino und 3D-Kino

Beatbox

Comic Trip

Dschungel Train

Kinerkarussell

Automaten

Eisenbahn

Bungee-Anlage

Schießstände

Verlosungen

Entenangeln, dosenwerfen,Pfeilwerfen

Das kann man unter anderem auf dem Schützenplatz essen:

Süsswaren

Mandeln

Schmalzkuchen

Eis

Fisch

Pizza

Pommes

Bratwurst

Churros

Langosch

Crepes

Dann geht‘s los in Herzberg: Antrommeln am 18. Mai

Herzberger und Gäste dürfen ab dem 18. Mai den Festplatz stürmen. Die Schützen wollen am späten Mittag ihr Volksfest mit dem Antrommeln eröffnen. Auf dem Marktplatz gibts danach schon Musik auf die Ohren: Das Tambourcorps spielt hier ein Platzkonzert. Danach möchten die Schützen zur Totenehrung gehen.

Großer Schützenumzug durch Herzberg am Pfingstsonntag, Freikarten am Montag

Klarer Höhepunkt im Vereinsleben des Traditionsvereins ist eindeutig dann der große Schützenumzug am Pfingstsonntag. Ab 14 Uhr setzt der sich in Bewegung. Es geht vom Marktplatz natürlich in Richtung Schützenplatz.

Wichtiger für alle Kinder ist aber wohl der Kinderumzug am Pfingstmontag: Am Ende gibt es hier Freikarten für die Fahrgeschäfte für alle kleinen Leute, die im Umzug mit marschiert sind.

Wichtig für die Schützen wiederum ist nach Pfingsten das Schützengericht: Gnadenlos werden hier Verfehlungen der Herzberger geahndet. Vor Gericht stehen hier mitunter auch Lokalpolitiker und andere bekannte Herzberger. Das Gericht trifft sich im Welfenhof.

Höhepunkte des Schützenvereins in Herzberg:

Samstag, 18. Mai, 14.45 Uhr Antrommeln auf dem Marktplatz, Abmarsch zur Totenehrung

Pfingstsonntag, 19. Mai 14 Uhr Marktplatz: Großer Festumzug zum Festplatz

Pfingstmontag, 20. Mai 14 Uhr Marktplatz: Kinderumzug mit Freikarten zum Festplatz

Dienstag, 21. Mai Familientag auf dem Festplatz mit Mini-Preisen von 14 bis 18 Uhr

Dienstag, 21. Mai, Welfenhof: Schützengericht - auch Damen sind erlaubt

Dienstag, 21. Mai Super-Feuerwerk ab 22 Uhr – bester Blick vom Festplatz

Mittwoch, 22. Mai, 16 Uhr: Königsschießen und Pokalschießen für Jugendliche auf dem LG-Stand im Welfenhof

Freitag, 24. Mai ab 16 Uhr und Samstag, 25. Mai, ab 10 Uhr: Königs-, Volks- und Pokalschießen auf dem KK-Stand in der Heinrich-Heine-Straße

Samstag, 25. Mai: Proklamation der neuen Könige um 18 Uhr auf dem Marktplatz und Königsball im englischen Hof. Karten für den Königsball gibt es im Vorverkauf

Leuchtender Abschluss des Volksfestes ist das Feuerwerk am Dienstagabend. Das ist aber etwas für Nachteulen: Es beginnt um 22 Uhr.

Anmeldungen für den Umzug und den Königsball sind hier möglich

Wer mitmarschieren möchte im großen Festumzug, umd as Spektakel mal aus einer anderen Perspektive zu genießen, der kann sich dazu noch bis zum 14. Mai anmelden bei Andreas Menge, Tel. 05521/6689 oder per Mail an menge-herzberg@t-online.de .

Anmeldungen zum Königsball werden noch bis zum 22. Mai entgegengenommen von der Vorsitzenden Petra Wawoczny, Tel. 05521/987614 oder per Mail an bajkal@t-online.de.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024:

Bei Facebook und X (ehemals Twitter) finden Sie unsere altbewährten Social-Media -Auftritte

-Auftritte Bei Instagram bereiten wir Nachrichten visuell auf und posten kurze Videos in Form von Reels , die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden

, die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden Unsere HK News-App hat mit dem aktuellen Update vor allem Funktionen für Vielleser in petto, wie eine Leseliste

in petto, wie eine Leseliste Über die App und unser Nachrichtenportal auf www.harzkurier.de können Sie außerdem Push -Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen

-Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen In unserem abendlichen Newsletter „HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen

„HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen Auf WhatsApp finden Sie unseren neuen Kanal „Harz Kurier“ über das Symbol „Aktuelles“ und die Suche im Abschnitt „Kanäle“, oder direkt unter kurzelinks.de/hkwa

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.