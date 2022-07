Touristin kollabiert im Harz – Viele Hitze-Einsätze in Lauterberg

Die Hitze hat den Feuerwehren und dem Rettungsdienst in Bad Lauterberg und Umgebung seit Mittwoch neben besonders vielen Einsätzen im Regelgeschäft noch einige besondere Einsatzlagen beschert. Davon berichten die Rettungskräfte.

Geländerettung Richtung Bismarckturm

Am Nachmittag kollabierte demnach dann eine holländische Touristin bei schweißtreibenden Temperaturen auf dem schmalen Trail zwischen Weinbergsattel und Bismarckturm in Bad Lauterberg. Hier kam zusätzlich zum Rettungswagen die ehrenamtliche Geländerettung zum Einsatz.

Mit vereinten Kräften klappte der Transport per Schleifkorbtrage auf dem Quad zum Waldweg. Die Wirtin vom Bismarckturm spendierte den ehrenamtlichen Kräften von ASB und DRK Bad Lauterberg im Anschluss eine kühle Erfrischung.

Auch Feuerwehr Bad Lauterberg im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg unterstützte den Rettungsdienst bei zwei weiteren Rettungsaktionen: Am Mittwochmorgen leistete sie Tragehilfe am Steinweg, am Abend haben die Einsatzkräfte aus einem Lauterberger Hotel eine reanimierte Patientin aus dem sechsten Stock per Drehleiter gerettet.

Wegen der Hitze waren Rettungskräfte von ASB und DRK auf den Wanderwegen in der Umgebung von Bad Lauterberg im Einsatz. Foto: Geländerettung ASB/DRK Bad Lauterberg im Harz

Unterstützung bei Brand in Herzberg

Bereits am frühen Mittwochmorgen hatte neben zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug die örtliche Einsatzleitung Rettungsdienst – bestehend aus einem leitenden Notarzt und einem organisatorischen Leiter – ein Großaufgebot der Herzberger Feuerwehren bei einem Maschinenbrand in einer Herzberger Firma unterstützt.

Die Einsatzkräfte untersuchten vier Patienten aus der betroffenen Belegschaft vor Ort, einen Patienten mussten sie in die Helios-Klinik Herzberg einliefern.

