Gittelde/Bad Grund. Harald Dietzmann, Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, geht in den Ruhestand. Eine Neuwahl muss erfolgen. Das ist der Grund.

„Alles hat seine Zeit“. Mit diesen Worten beginnt das Schreiben des langjährigen Bürgermeisters der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann, in dem er den Weggefährten aus Politik, Vereinen, Unternehmen und öffentlicher Verwaltung seinen Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand zum 1. April mitteilt.

Bürgermeister aus Bad Grund verabschiedet sich aus gesundheitlichen Gründen

Wie Dietzmann in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, ausdrückt, werde er aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Harald Dietzmann war vor gut einem Jahr erkrankt und konnte seitdem sein Amt nicht mehr ausführen. Damit endet dann auch nach mehr als zwei Jahrzehnten seine Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund. Harald Dietzmann ist seit 1. November 2001 Bürgermeister der Gemeinde, beziehungsweise Samtgemeindebürgermeister bis zur Bildung der Einheitsgemeinde im Jahr 2013.

„Sehr gerne wäre ich bis zum Ende der regulären Wahlzeit im Amt geblieben, begleitet von fachärztlichen Untersuchungen musste ich jedoch einsehen, dass mir aufgrund psychosomatischer Umstände zuletzt die Kraft für eine ordnungsgemäße Amtsführung gefehlt hat. Harald Dietzmann - langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, über seinen vorzeitigen Ruhestand

„Sehr gerne wäre ich bis zum Ende der regulären Wahlzeit im Amt geblieben“, so Dietzmann. „Begleitet von fachärztlichen Untersuchungen musste ich jedoch einsehen, dass mir aufgrund psychosomatischer Umstände zuletzt die Kraft für eine ordnungsgemäße Amtsführung gefehlt hat.“

Inzwischen befände er sich gesundheitlich auf einem guten Weg. Dietzmann bedankt sich an dieser Stelle für die jahrelange und stets vertrauensvolle, konstruktive und nicht zuletzt erfolgreiche Zusammenarbeit. „Mir hat unsere gemeinsame Arbeit an der Weiterentwicklung des öffentlichen Gemeinwesens immer sehr viel bedeutet. Nur auf dieser Grundlage war es mir möglich, dieses wichtige öffentliche Amt so lange mit voller Hingabe und Freude auszuüben“.

Bad Grund: scheidender Bürgermeister bedankt sich für Stellvertretung während seiner Vakanz

Dietzmann erwähnt auch, dass seine schon länger andauernde Vakanz an anderer Stelle zu hoher Belastung geführt habe, was ihm bisweilen Sorge bereitet habe. Deshalb gelte sein besonderer Dank stellvertretend für viele andere in Politik und Verwaltung seinem allgemeinen Vertreter Volker Höfert und den Fachbereichsleitern, seiner Stellvertreterin Petra Pinnecke und seinem Stellvertreter Holger Diener, den Fraktionsvorsitzenden sowie den weiteren Ortsbürgermeistern und dem Ortsvorsteher.

In den zurückliegenden Monaten habe Dietzmann für seine Situation viel Verständnis erfahren. Auch dafür und für die offenen Gespräche, die ihm sehr geholfen haben, möchte er sich bedanken. Wie auch für die Tatsache, dass ihm die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde über zwei Jahrzehnte wiederholt das Vertrauen ausgesprochen haben.

Neuwahl eines Bürgermeisters für Bad Grund innerhalb von sechs Monaten

Eine Neuwahl des Bürgermeisters müsse innerhalb von sechs Monaten durchgeführt werden, sagt der Kämmerer und Allgemeine Vertreter, Volker Höfert, auf unsere Nachfrage. Der Rat der Gemeinde Bad Grund muss jetzt einen Wahltermin per Beschluss festlegen.

Noch nicht offiziell bestätigt ist, dass zwei Kandidaten für das Amt des neuen Bürgermeisters ins Rennen gehen, einer von der SPD und einer von den Freien Wählern. Weitere Berichterstattung folgt.

