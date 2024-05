Osterode am Harz. Am Samstag schließt die Filiale von Aldi Nord in der Herzberger Straße in Osterode endgültig seine Pforten. Wie geht es dort weiter?

Die Filiale von Aldi Nord in der Leege in Osterode am Harz wird abgewickelt: Am Freitag, 31. Mai 2024, öffnet der Discounter ein letztes Mal seine Tore für die Kundschaft, danach ist Schluss. Ab Samstag möchte Aldi schließlich in seinem bestehenden Geschäft in der Lindenstraße am Röddenberg mit einem kleinen Grillfest den Umbruch in Osterode begehen. Doch wie geht es mit dem Leerstand in der Leege weiter?

Aldi in Osterode: Grillfest und Gewinnspiel geplant

Wie Claudia Czygan von der Unternehmenskommunikation bei Aldi dem Harz Kurier berichtet, hat man sich in der Konzernzentrale in Essen die Entscheidung wohlüberlegt: „Die Entscheidung hierzu haben wir nicht leichtfertig getroffen. Leider genügen aber die Verkaufsfläche sowie die Lager- und Personalräume nicht mehr unseren aktuellen Anforderungen.“ Denn Aldi-Nord stellt aktuell viele Filialen auf ein zeitgemäßeres Layout und Konzept um. „Wir möchten es frischer, heller, und moderner haben in unseren Filialen, wollen mehr auf Obst und Gemüse setzen“, so die Pressestelle von Aldi Nord gegenüber dem Harz Kurier im November 2023.

Der Aldi-Markt in der Leege in Osterode schließt. Am 31. Mai ist der letzte Tag des Geschäfts. © FMN | Michael Paetzold

Dem Discounter ist es wichtig zu betonen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter beschäftigt bleiben und auf die umliegenden Märkte verteilt werden, speziell das Geschäft am Röddenberg in Osterode und an der Teichhütter Straße in Bad Grund: „Unseren Kundinnen und Kunden in Osterode steht weiterhin der Markt an der Lindenstraße für ihren täglichen Einkauf zur Verfügung“, so Czygan. „Am Samstag, 1. Juni, kann sich unsere Kundschaft im verbleibenden Markt, neben unseren regulären Angeboten, auf ein Tagesgewinnspiel freuen. Eine Verköstigung mit Bratwurst- und Waffelstand runden den Einkauf ab“, so die Unternehmenssprecherin weiter.

Die Filiale von Aldi Nord in der Lindenstraße in Osterode. Hierher sollen viele der Mitarbeiter verlegt werden, wenn die Filiale in der Leege schließt. (Archiv) © FMN | Kevin Kulke

Was passiert mit dem Gebäude in der Leege ohne Aldi?

Bei der Nachnutzung der alten Filiale gibt es zur Stunde noch keine gesicherten Informationen. Die Stadt Osterode, die im Herbst 2023 im Zweifelsfall Hilfe bei der Vermittlung angeboten hatte, bestätigt dem Harz Kurier, dass sich bei ihr bisher keine Interessenten gemeldet hätten. Auch Aldi-Nord weiß nichts über eine weitergehende Nutzung des Gebäudes.

Die Liegenschaft gehört zum Portfolio der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH. „Derzeit befinden wir uns mit mehreren potenziellen Nachfolgern in Verhandlungen. In Abhängigkeit dessen ist auch der Zeitpunkt der Nachnutzung zu sehen“, sagt ein Sprecher der Kreiswohnbau auf Nachfrage unserer Redaktion.

