Bad Harzburg. Beim Yellow-Jockey-Open-Air in Bad Harzburg treten Wincent Weiss, The BossHoss und Nico Santos auf. Nun steht der letzte Act fest.

Die anfängliche Unsicherheit ist vorbei, jetzt geht das „Yellow Jockey“-Team mit großer Vorfreude in die Premiere des Musikfestivals am ersten August-Wochenende in Bad Harzburg. Auf der Galopprennbahn finden vom 2. bis 4. August drei Konzertabende statt. Nico Santos (Freitag), Wincent Weiss (Samstag), The BossHoss (Sonntag) stehen als Headliner fest. „Ziel war und ist, das alte Zuschauerniveau der Miner‘s-Rock-Veranstaltungen am Rammelsberg mit bis zu 3300 Zuschauern zu behalten oder sogar zu verbessern“, erzählt Christian Burgart, Kopf des Veranstalter-Sextetts. Dieser Plan geht auf: „Im Juni werden wir defintiv unser 10.000 Ticket verkaufen“, verrät Burgart zwei Monate vor Festivalstart stolz. Neben der Sitzplatztribüne mit 800 Plätzen wäre für bis zu 20.000 weitere Menschen Platz auf dem Gelände. „Wir wollen aber gesund wachsen, nicht sofort ein volles Gelände haben.“ Trotzdem: Für Weiss und The BossHoss gibt es bereits keine Sitzplatz-Karten mehr, für Santos auch nur noch Restkarten.

Auch interessant

Kultur Niedersachsen Wincent Weiss in Bad Harzburg: Diese überraschende Beziehung hat er zum Harz Von Stefan Lienert

Während die Top-Künstler allesamt gegen 20 Uhr die Bühne betreten, gibt es auch jeweils ein Vorprogramm, das mittlerweile komplett ist: Gleich zwei Künstler unterstützen The BossHoss. Die Goslarer Alternative-Rock-Band Tilt! rockt ab 18 Uhr, um 19 Uhr übernehmen dann The Picturebooks, eine Rockband aus Gütersloh. Singer-Songwriterin Sophia ist am 3. August ab 19 Uhr Support für Wincent Weiss. Levent Geiger komplettiert die Riege der Vor-Acts. Der 20-Jährige, dem bei Tiktok mittlerweile 6,3 Millionen, bei Youtube mittlerweile 3,5 Millionen und bei Instagram 1,2 Millionen Menschen folgen, ist Multi-Instrumentalist. 2015 und 2019 schaffte er es ins Finale der Kika-Show „Dein Song“.

Tiktok-Star Levent Geiger spricht im Video-Interview über Pläne weitere Videos

„Yellow Jockey“ 2025 in Bad Harzburg findet vom 1. bis 3. August statt

An jedem Tag öffnen ab 15 Uhr die Parkplätze, es gibt zwei Areale an der Straße An der Rennbahn. Eines auf der Konzertflächen-Seite in Richtung des Zentrums Bad Harzburgs, dieses soll auch als Erstes befahren werden. Ein zweites liegt direkt gegenüber. Schon jetzt ist es möglich, online unter regiolights.de Parktickets zum Preis von drei Euro zu kaufen. Am Veranstaltungstag kosten sie fünf Euro. Burgart bittet allerdings aus Planungsgründen, im Vorfeld diese Tickets zu erwerben. „Wir haben schon jetzt Anfragen von Wincent-Weiss-Fans, die möglichst früh anreisen wollen. Auch aus dem Grund öffnen wir bereits frühzeitig.“ Einlass aufs Gelände ist an allen drei Tagen ab 17 Uhr.

Auch interessant

Musik Niedersachsen Wincent Weiss im Heide-Park: Schummelei brachte ihn in Achterbahn „Colossos“ Von Stefan Lienert

Die Veranstaltungsfläche wird im Anschluss an die Galopprennwoche, also ab Ende Juli, hergerichtet. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die zweite Auflage im kommenden Jahr: „Wir planen für den 1. bis 3. August 2025. Der erste Band-Vertrag ist unterschrieben. Wir sind zuversichtlich, dass wir zur Rennwoche das gesamte Programm bekanntgeben und dann auch den Vorverkauf starten können.“ Jedes Mitglied aus dem Veranstalter-Sextett hat seine Lieblingsband, die er gerne einmal nach Bad Harzburg holen möchte. Bei Burgart sind es die Broilers. „Die touren im nächsten Jahr nicht, doch das muss nicht heißen, dass wir sie nicht möglicherweise in einem Folgejahr verpflichten.“

Diese Berichte über Konzerte in Niedersachsen könnten Sie auch interessieren:

Keine wichtigen News mehr verpassen: