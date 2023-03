Badenhausen: Grab der ermordeten KZ-Opfer erhält neue Inschrift

Badenhausen. Der bisherige Schriftzug war historisch inkorrekt. Die offizielle Einweihung der neuen Platte soll am Karfreitag stattfinden.

Die Inschrift auf dem Grab der drei unbekannten KZ-Häftlinge, die auf dem Friedhof in Badenhausen ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, war nicht korrekt und hat dadurch jahrelang einen falschen Eindruck vermittelt. Nun wurde sie erneuert.

Gestorben sind die drei Opfer am 7. April 1945, als zwischen Lasfelde und Badenhausen ein Zug durch Beschuss alliierter Flugzeuge zum Stehen gebracht wurde. Im Zug befanden sich Häftlinge verschiedener Nationalitäten aus dem KZ Dora in Nordhausen. Einige Häftlinge konnten sich aus dem Zug befreien, wurden jedoch verfolgt und ermordet. Drei von ihnen wurden auf dem Friedhof bestattet. Bisher war allerdings der Grabstein mit einer historisch inkorrekten Inschrift versehen. Sie lautete: „Hier ruhen drei unbekannte KZ-Häftlinge, die am 7. April 1945 auf dem Bahntransport von Nordhausen nach Bergen-Belsen bei einem Luftangriff ums Leben kamen.“

Das war falsch

Wie der Historiker Dr. Jörg Leuschner erklärte, sei hier ein falscher Eindruck vermittelt worden. Denn schon in den Heimatblättern von Badenhausen in den 1990er Jahren könne man in den Aufzeichnungen von dem Lehrer Alfred Brinkmann, der Zeitzeuge war, lesen, dass die Häftlinge durch die SS-Wachmannschaft erschossen wurden. Der Zug habe aus offenen Viehwaggons bestanden. Die Kirchengemeinde St. Martin Badenhausen und der Heimat- und Geschichtsverein Badenhausen haben sich deshalb seit November 2021 mit der Neugestaltung der Grabplatte beschäftigt.

Die neue Inschrift

Die Inschrift ist nun korrigiert, und soll am 78. Jahrestag der schrecklichen Ereignisse eingeweiht werden. Der neue Schriftzug lautet: „Hier ruhen drei unbekannte KZ-Häftlinge, die am 7. April 1945 auf der Flucht aus einem von alliierten Flugzeugen bei der Landwehr gestoppten Zug von der SS-Wachmannschaft erschossen worden sind.“ Die neue Platte mit der Inschrift stiftete, wie beim ersten Mal bereits die Firma Grabmale Armbrecht. Demnächst soll auch noch eine Tafel mit näheren Informationen neben der Grabstelle angebracht werden, den Text wird Dr. Leuschner verfassen. Unterstützung gibt es dafür vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und einer Stiftung.

Die Einweihung der Platte soll am Karfreitag, 7. April, um 11 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Badenhausener Friedhof an der Kapelle und am Grab stattfinden.

