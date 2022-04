Christophe Rabineau von der Association Francaise Buchenwald-Dora et Kommandos bei der Gedenkveranstaltung zur Befreiung des KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte vor 77 Jahren am Gedenkort in Ellrich. Am Gedenkstein die Bürgermeister Henry Pasenow (Ellrich) und Lars Deiters (Walkenried).