Braunschweig. 700 Gäste aus Wirtschaft und Politik waren am Dienstag nach Cremlingen geladen. Das passiert nun mit den Speisen und Getränken.

Es hätte das große Stelldichein der Wirtschaft und Politik in diesem Frühjahr in unserer Region werden sollen. Am Dienstagabend lud die Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig knapp 700 Gäste zu ihrem Frühjahrsempfang nach Cremlingen im Landkreis Wolfenbüttel. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hätte die Festansprache halten sollen. Am Nachmittag kam dann aber die Absage: Der Großbrand und die Explosionen am Schöppenstedter Turm im Osten Braunschweigs erzwangen diese schmerzhafte Entscheidung. Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher war nicht mehr gewährleistet.

IHK Braunschweig bedauert Absage

„Wir sind wirklich sehr niedergeschlagen“, sagte Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK, zerknirscht unserer Zeitung. Der jährliche Empfang ist der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der IHK. Die Vorbereitungen seien sehr aufwendig gewesen. Zugleich aber äußerte Löbermann seine Anerkennung für die zahlreichen Rettungs- und Hilfskräfte vor Ort. „Ich hoffe, dass die Kräfte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und niemand zu Schaden kommt“, sagte er.

Er kündigte sogleich an, dass die Wertschätzung nicht nur in Worten ausgedrückt wird. Die IHK-Verantwortlichen hätten entschieden, dass die Speisen und Getränke, die eigentlich beim Frühjahrsempfang den Gästen hätten gereicht werden sollen, den Rettungs- und Hilfskräften am Schöppenstedter Turm zur Verfügung gestellt würden. So wolle die IHK ihren Beitrag leisten, den Einsatzkräften zu helfen.

IHK Braunschweig: Sicherheit hätte nicht gewährleistet werden können

Laut Löbermann hat sich die IHK die Entscheidung zur Absage nicht leicht gemacht. Nach Rücksprache mit Polizei, Feuerwehr, der Stadt Braunschweig und dem Landkreis Wolfenbüttel habe aber festgestanden, dass die Sicherheit der Besucher nicht hätte gewährleistet werden können. Zudem waren Straßen gesperrt. Das Verkehrschaos wäre durch den Anreiseverkehr nach Cremlingen wohl nur noch größer geworden.

Bis zur Corona-Pandemie hat die IHK jährlich Anfang Januar zu ihrem Neujahrsempfang geladen. Der war stets ein beliebter und daher stark frequentierter Treffpunkt der regionalen Wirtschaft und Politik. Als Coronafolge hat die IHK nach der Pandemie ihren Empfang im Sommer ausgerichtet, in diesem Jahr sollte er im Frühjahr stattfinden, nächstes Jahr ist dann wieder ein Neujahrsempfang geplant. Ob die am Dienstag abgesagte Veranstaltung noch nachgeholt wird, stand nach Angaben Löbermanns am Dienstag noch nicht fest.