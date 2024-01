Braunschweig. Industrie in der Region Braunschweig-Wolfsburg sieht unsichere Zeiten, sagen die IHKs. Inland und Ausland gleichermaßen schwierig.

Die Weltlage ist angespannt. Kaum hatte sich die Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder gefangen, überfiel Russland die Ukraine, die Inflation schoss in die Höhe, Energiepreise stiegen und mittlerweile gleitet die deutsche Wirtschaft in eine Rezession. Ein Umstand, dem die Industrie- und Handelskammer-Bezirke Braunschweig und Wolfsburg-Lüneburg nicht ausweichen können.

Für Volkswagen und seine Zuliefererbetriebe ist etwa China ein entscheidender Markt. Nicht nur der Weltkonzern aus Wolfsburg, sondern auch die mittelständischen Unternehmer, oftmals aus dem Dunstkreis des Autobauers, arbeiten heute international.

Sind Handelswege frei, so Experten, können die Geschäfte frei laufen. Ist eine neuralgische Route, wie das Rote Meer, allerdings unsicher oder in Gänze nicht befahrbar, führt das zu Problemen, erklärt Michael Wilkens, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Wolfsburg-Lüneburg. Der

Raketenbeschuss von Frachtern Mohammed Ali al-Houthi (M), ehemaliger Präsident des Revolutionskomitees, kommt zu einer Demonstration in Sanaa gegen die von den USA geführten Luftangriffe. © Uncredited/AP Die USA haben erneut eine Stellung der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen angegriffen. © Petty Officer 3rd Class Bill Dod/US Navy/AP/dpa 1 / 2

durch die Houthi aus dem Jemen zwingt Unternehmen, die deutlich längere Route um das Kap der Guten Hoffnung zu nehmen. Das führe zu längeren Lieferzeiten, wenn die Unsicherheit dieser Route nicht in Kauf genommen wird. Das, erklärt Wilkens, verstärke den Trend in der Industrie, wieder Lagerbestände von Vorprodukten anzulegen.

Längere Handelsrouten: Lagern statt schnellem Liefern

Das sei bereits eine Lehre aus der Corona-Pandemie gewesen, der Trend verstärke sich nun. Für Lager allerdings brauche es Gebäude, in denen die Waren aufbewahrt werden, und Personal, das diese bewirtschaftet. Hinzu kämen der deutlich längere Lieferweg oder teurere Versicherungen. Von einem Ende von sogenannter „Just-in-Time“- Lieferung, also Anlieferung zur direkten Verarbeitung, statt Vorprodukte aufzubewahren, will Wilkens nicht sprechen. Dennoch würden wieder mehr Vorräte angelegt, um sich gegen Lieferausfälle zu wappnen. Ansonsten droht Gefahr, dass die Produktion stillsteht.

Ein anderer Umgang mit einer zunehmend schwierigen Weltsituation sei die Diversifizierung von Lieferketten. Statt sich, wie noch vor einigen Jahren, in eine einseitige Abhängigkeit von China von einem einzigen Markt zu begeben, würden nun alternative Bezugsmöglichkeiten gesucht. Das, so Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, könnte aber ebenso den Kostendruck erhöhen. „Diversifizierung bedeutet immer die Vorbereitung auf einen bestimmten Fall.“ Um eine Absicherung zu haben. müssten im Zweifel höhere Kosten in Kauf genommen werden. Das bedeute auch, in verschiedenen Märkten, mit verschiedenen Voraussetzungen, politisch wie ökonomisch, zu arbeiten.

IHK Braunschweig-Wolfsburg: Schlechte Standortfaktoren in Deutschland

Die Weltlage allerdings sei für einzelne Unternehmen, gerade Mittelständler, schwer zu beeinflussen. Das liege in der Hand der Politik. Die scheitert in den Augen der Unternehmensvertreter aber bereits daran, die Rahmenbedingungen im Inland zu gestalten.

„Der Wirtschaftsstandort Deutschland verliert dramatisch an Qualität“, so Wilkens. Produktion wandere zunehmend ins Ausland, zwar auch ins europäische, dennoch weg vom deutschen Markt. „Die Investitionen bleiben aus.“ Wenn sie dann doch fließen, dann in den Erhalt, statt ins Wachstum. Um Standortfaktoren wie Energieversorgung, Steuerbelastung und unternehmerischen Freiraum, sei es in Deutschland aktuell schlecht bestellt.

Insbesondere die USA und ostasiatische Länder seien aktuell deutlich besser aufgestellt, sagen die IHKs. „Darauf müssen wir endlich entschlossen reagieren“, sagt Wilkens. Als Beispiel nennt er die Energieversorgung: Der breite gesellschaftliche Konsens gegen Atomkraft müsse ein Zeichen sein, den Ausbau erneuerbaren Energien zu erleichtern. Stattdessen bliebe es bei langen Planungsprozessen und, nach Meinung der IHKs, zu viel Kontrolle durch die Politik. Wilkens: „Wenn die Unternehmer einfach mal machen könnten, wäre schon geholfen.“

Regionale Wirtschaft: Unternehmern zögern bei Investitionen

Der Wille zu Investitionen sei durchaus da, sagt Florian Löbermann, die Rahmenbedingungen stimmten aber nicht. „Die Ergebnisse unserer Konjunkturumfrage sind ernüchternd. Anzeichen, die Hoffnung auf eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung machen, muss man mit der Lupe suchen. Stattdessen herrscht in der regionalen Wirtschaft erhebliche Verunsicherung und Unzufriedenheit, die durch immer neue und Kosten steigernde Vorgaben der Politik genährt wird.“

Konjunkturklima – Stimmung in der Industrie, online. © FMN | Jürgen Runo

Entsprechend sehen die Ergebnisse aus. Auf der Skala, die die IHKs als Bewertungsgrundlage ihrer Unternehmerbefragung nutzen, gilt ein Wert von 100 als mittlerer Stimmungsindikator, ab 125 sprechen die Verbände von einer positiven Stimmung. Die Industrie kommt auf einen Wert von 65 (+5 im Vergleich zum Vorjahr), der Einzelhandel auf 68 (+3), der Großhandel auf 73 (+5), der Dienstleistungssektor sticht mit 85 (-11) heraus.

Die gesamte regionale Wirtschaft kommt auf 75 Punkte (+2). Mit einer Verbesserung dieser Werte im kommenden Jahr rechnen die IHKs derweil nicht. 38 Prozent rechnen mit einer stagnierenden Geschäftslage, 52 Prozent mit einer Verschlechterung. „Ich kenne aktuell keinen Unternehmer“, fasst Wilkens die Lage zusammen, „der gerade nur Licht in der Zukunft sieht.“