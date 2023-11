Braunschweig. Die Webseite ist aktuell von einer IT-Störung betroffen und nur eingeschränkt verfügbar. Auch die Banking-App ist betroffen.

Die Volkswagen Financial Services AG ist derzeit von einer IT-Störung betroffen. Nach Angaben von Pressesprecher Malte Krause heißt es: „Unser Netzwerk erhält aktuell eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Anfragen von außen. Es handelt sich hierbei um den Versuch, die IT-Systeme zu überlasten. Unsere IT-Sicherheitsvorkehrungen und Abwehrmaßnahmen greifen. Unsere Experten arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der aktuellen Einschränkungen. Kunden- und Fahrzeugdaten sind nicht betroffen.“

Das Online-Banking sowie die Banking-App sind von der Störung ebenfalls betroffen, sie stehen nicht zur Verfügung.

Wir aktualisieren diesen Text.

red