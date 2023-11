Wolfsburg/Braunschweig/Vatikanstadt. Am Mittwochmorgen übergibt Volkswagen dem Papst einen ID.3 in der Vatikanstadt. Rund 40 vollelektrische VW sollen ab 2024 im Vatikan fahren.

Dem Papst „höchstpersönlich“ hat Volkswagen am Mittwochmorgen um 8 Uhr in Vatikanstadt ein Auto übergeben, teilt VW mit. Wie der Konzern und Volkswagen Financial Services in Braunschweig schreiben, liefert der Autobauer Anfang 2024 rund 40 vollelektrische Modelle der ID.-Familie an den Vatikan aus.

Papst nimmt ID.3 in Empfang

Imelda Labbé, Volkswagen Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales, und Dr. Christian Dahlheim, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG, überreichten persönlich die ersten beiden E-Fahrzeuge, zweiID.3 Pro Performance, an den Vatikan.

„Die Elektrifizierung von Fuhrparks wird weltweit immer wichtiger. Dass künftig auch Beschäftigte des Vatikans zu den ID. Fahrern zählen werden, ist eine große Ehre für unsere Marke und unterstreicht die Attraktivität unserer vollelektrischen ID. Modelle“, sagte Imelda Labbé laut Pressemitteilung bei der Fahrzeugübergabe in der Vatikanstadt.

40 E-Fahrzeuge liefert Volkswagen an den Vatikan

Dr. Christian Dahlheim wird zitiert: „Wir freuen uns sehr, den Vatikan bei diesem wichtigen Projekt unterstützen zu können. Das ist etwas ganz Besonderes für uns und zeigt, dass wir mit unseren Mobilitätslösungen absolut wettbewerbsfähig sind.“

Der Staat Vatikanstadt will Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt reduzieren, um den Planeten zu schützen. Die Mobilität steht dabei im Mittelpunkt eines speziellen Programmes mit der Bezeichnung „Ökologischer Umbau 2030“, das darauf abzielt, den CO 2 -Fußabdruck des staatlichen Fuhrparkes zu verringern. Um dies zu erreichen, sollen die vorhandenen Fahrzeuge nach und nach durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden, um bis 2030 die CO 2 -Neutralität des gesamten Fuhrparks zu erreichen.

Volkswagen ist der ausgewählte Partner für dieses Projekt und liefert dem Vatikanstaat über Volkswagen Financial Services ab Anfang 2024 eine Flotte an vollelektrischen Fahrzeugen. In späteren Phasen werden sukzessive weitere emissionsfreie Fahrzeuge der Marken des Volkswagenkonzerns an den Vatikan übergeben. Ziel ist es, bis 2030 die gesamte Flotte des Stadtstaats zu elektrifizieren.

red