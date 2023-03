Derby-Training: Eintracht Braunschweig demonstriert Zusammenhalt

Am Ende standen sie sich gegenüber, die Fans und die Spieler von Eintracht Braunschweig – Hunderte auf der Tribüne am B-Platz, etwa 30 auf dem Rasen. Sie alle breiteten die Arme aus und sangen zusammen „Wir sind alle Braunschweiger Jungs“. Das Einheizen vor dem so wichtigen Derby am Sonntag (13.30 Uhr, Eintracht-Stadion) ist absolut positiv gelungen.

Etwa 1800 Zuschauende strömten am sonnigen Samstagmittag an den Nebenplatz des Stadions. Kleine Kinder waren dabei, die Hartgesottenen und die erfahrenen Fans, die schon so manches Derby miterlebt hatten. An so einen Aufmarsch allerdings, das klang bei einigen Besuchern durch, konnten sie alle sich nicht erinnern.

Auch Mario Goldmann, der Vorsitzende der Fanabteilung, war zufrieden: „Richtig stark, was hier auf die Bühne gestellt wurde.“ Aufgeregt wegen morgen? „Klares Ja.“

Eintracht Braunschweig: Einige Verletzte sind zurück, Wiebe schaut zu

Die Mannschaft war komplett versammelt, auch der letzte Verletzte Danilo Wiebe schaute mit zu, wie seine Kollegen vor den zahlreichen Augenpaaren der Fans trainierten. Denn auch sportlich gab es positive Schlagzeilen zu vermelden: Brian Behrendt, Filip Benkovic, Philipp Strompf und Bryan Henning standen nach ihren teils ewig langen Verletzungen auf dem Rasen. Ob Michael Schiele die Rekonvaleszenten im Derby schon wieder einsetzen kann, ist nicht klar. Es erscheint jedoch unrealistisch, dass es jemand in die Startelf des Trainers schafft, da sie alle in ihren Pausen viel körperliche Substanz verloren haben.

Eintracht-Präsidentin Nicole Kumpis war ebenso vor Ort wie der Aufsichtsratsvorsitzende Jens-Uwe Freitag. Auch sie haben sicherlich erfreut registriert, dass auch in der sportlich angespannten Situation eines demonstriert wurde an diesem Samstag: großer Zusammenhalt.

