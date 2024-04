Seesen. Die Insassen eines Opels entziehen sich einer Verkehrskontrolle und flüchten. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Das ist passiert.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Seesen eine Verkehrskontrolle eskaliert. Beamte der Polizei Seesen wollten gegen 0.30 Uhr einen Opel im Stadtgebiet kontrollieren. Der Fahrer des Pkws missachtete aber die Haltesignale und flüchtete in den Ortsteil Münchehof und anschließend weiter über die Wildemannstraße durch das Pandelbachtal bis nach Wildemann. Das berichtet die Polizei.

In einer dortigen Waldrandlage wurde das Fahrzeug, das mutmaßlich mit zwei männlichen Personen besetzt war, dann in einer Hofzufahrt gestellt. Nachdem die Polizistinnen aus ihrem Streifenwagen aussteigen und auf das Fahrzeug zwecks Kontrolle zugehen, fuhr der Pkw unvermittelt auf die Polizeibeamtinnen zu. Eine 26-jährige Polizistin wurde dabei vom Fahrzeug erfasst und verletzt. In diesem Zusammenhang machte die Polizei auch Gebrauch von ihrer Schusswaffe. Nach ersten Ermittlungen verunfallte der Opel einige hundert Meter später im Wald. Die Insassen setzten ihre Flucht dann fußläufig fort.

Seesen: Polizeihubschrauber unterstützt bei der Suche nach den Flüchtigen

Durch umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mithilfe eines Polizeihubschraubers, konnten die zwei mutmaßlichen Insassen des Pkws in den frühen Morgenstunden im Bereich Wildemann/L 515 festgenommen werden. Beide sind unverletzt und im heranwachsenden Alter. Der verunfallte Pkw wurde beschlagnahmt. Die verletzte Polizeibeamtin wird ärztlich behandelt.

Wie bei polizeilichem Schusswaffengebrauch üblich werden aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen durch eine andere Polizeidienststelle durchgeführt. Das ist in diesem Fall die benachbarte Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, so die Polizei Seesen abschließend.

