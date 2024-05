Braunschweig. Politiker und Fachleute sind sich einig: Keine legalen Ballon-Partys mehr für 16-Jährige. Pantazis schlägt „Bannmeile“ um Schulen vor.

Bei diesem Thema ist noch lange nicht die Luft raus. Die niedersächsische Landesregierung will den Verkauf von Lachgas an Minderjährige verbieten und dafür eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen. Dies teilte ein Sprecher von Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) am Mittwoch mit. „Lachgas gehört nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen“, betonte der Minister. Das in Deutschland frei verkäufliche Lachgas ist als Partydroge auf dem Vormarsch.

In der Bundespolitik ist der Vorstoß aus Niedersachsen vermutlich mehrheitsfähig. Der Braunschweiger SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis sagte unserer Zeitung: „Als Mediziner und Vater von Zwillingen bin ich über die Entwicklung des Konsums von Lachgas sehr besorgt. Lachgas als Partydroge zu nutzen, halte ich für gefährlich und das insbesondere bei Minderjährigen aber auch bei jungen Erwachsenen, deren neurologische Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist.“ Im Sinne des Jugendschutzes hält Pantazis eine „strikte Regelung“ für geboten empfiehlt eine entsprechende „Bannmeile“ in der Nähe von Schulen oder Kitas. Auch der gesundheitspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Tino Sorge (CDU), sagte dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“: „Narkosemittel haben bei Kindern und Jugendlichen nichts verloren.“

Sorges Parteifreundin, die Braunschweiger Landtagsabgeordnete Sophie Ramdor, fordert die rot-grüne Landesregierung zur Eile auf. „Die Altersbeschränkung muss schnell kommen“, sagte Ramdor unserer Zeitung. Die Bundesratsinitiave begrüße sie, Niedersachsen habe auch wegen der jüngsten Aufregung in Gifhorn eine besondere Verantwortung. In Gifhorn hatte Anfang Mai ein Waren-Automat mit Lachgasflaschen neben Süßigkeiten und Einweg-E-Zigaretten in der Nähe einer Schule den Schulelternrat empört.

Bei vielen Fachleuten dürfte die Initiative auf Beifall stoßen. Die niedersächsische Ärztekammer etwa äußerte sich besorgt. „Trotz der schwerwiegenden gesundheitlichen Risiken wird Lachgas von vielen jungen Menschen als relativ harmlos eingeschätzt – vermutlich weil es überall im Handel frei erhältlich ist“, meinte Dr. Marion Charlotte Renneberg, Hausärztin in Ilsede und stellvertretende Kammer-Präsidentin. Burkhard Blienert, der Bundesbeauftragte für Sucht- und Drogenfragen, betonte auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch bezüglich des vermehrten Angebots von „ausschließlich auf das Inhalieren zugeschnittenen Lachgasprodukten“ in verschiedenen Geschmacksrichtungen: „Das ist neu, und das ist keine gute Entwicklung. Alles deutet darauf hin, dass die Produkte ein sehr junges Publikum ansprechen sollen. Dabei kann der häufige missbräuchliche Konsum zu schweren Nervenschäden führen.“ Zu den geeigneten Antworten, „und zwar zeitnah“ gehöre laut Blienert unbedingt, „den Zugang zu Lachgas zumindest für Jugendliche zu unterbinden“ und Lachgas „so bald wie möglich“ ins Jugendschutzgesetz aufzunehmen.Einen Kommentar zum Thema finden Sie hier.