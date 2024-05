Harz. Vermehrt werden im Harz Erlkönige, unkenntlich gemachte Autos in der Testphase, mit eindeutigem Kennzeichen gesehen - das sagt der Hersteller

Erlkönig: Vielen kommt dabei wohl zuerst Johann Wolfgang Goethes „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind...“ in den Sinn. Autofans wissen hingegen wohl sofort, was gemeint ist. Vermehrt werden die Inkognito-Fahrzeuge aktuell auch im Harz gesichtet - mit einem verräterischen Kennzeichen. Um welchen Hersteller und Modelle es sich handeln könnte - und was dieser dazu sagt, erfahren Sie hier.

Kurz erklärt: Bei einem Erlkönig handelt es sich um getarnte Prototypen von Fahrzeugen. Hersteller versuchen damit, das finale Aussehen und technische Neuerungen im Vergleich zu den Vorgängermodellen zu verstecken, bevor es zur offiziellen Vorstellung kommt. Für Aufsehen sorgen sie natürlich trotzdem - oder gerade deswegen - und rufen Fotojournalisten und Erlkönig-Jäger auf den Plan, die einen Blick erhaschen wollen. Und auch hier im Harz ist der Anblick getarnter Fahrzeuge keine Seltenheit.

Was hier vor allem auffällt: Zwei Modelle, die unter anderem regelmäßig in und um Clausthal-Zellerfeld und Wulften gesichtet werden. Hier sind die zwei unterschiedlichen Fahrzeuge auch Harz Kurier-Redakteurinnen aufgefallen. Bei den beiden Autos handelt es sich einmal um ein Elektrofahrzeug und - wahrscheinlich - ein Dieselfahrzeug. Das Interessante: Die Ortsmarke des Kennzeichens. Bekannterweise wird die Kürzung „IN“ der kreisfreien Großstadt Ingolstadt an der Donau in Oberbayern zugeordnet. Die fünftgrößte Stadt Bayerns ist nicht nur Heimat von rund 142.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, sondern auch der Hauptsitz des bekannten und renommierten Autoherstellers Audi.

Erst während dem Warten auf der Abbiegespur gelingt es, ein Foto des vorbeifahrenden Erlkönigs zu machen - ist es der neue Audi Q5? © FMN | Nina Schmitzer

Erlkönig ähnelt den bestehenden Modellen des Diesel-SUV Q5 von Audi

Vergleicht man die Fotos der Erlkönige mit bekannten Modellen der Marke Audi, fallen schnell Ähnlichkeiten zur Q5 Diesel-Reihe und dem kürzlich öffentlich vorgestellten Q6 e-tron auf. Ab 2026 möchte das bayerische Unternehmen nur noch Elektrofahrzeuge produzieren. Doch: Bereits seit mehreren Jahren ist bekannt, dass Audi vor diesem Umstieg an einer weiteren Auflage des SUVs Q5 als Verbrenner arbeitet. Bereits 2023 deutete der Autohersteller in einem Instagram-Post, der lediglich die Scheinwerfer des neuen Q5 zeigt, das neue Design des klassischen Audi-Fahrzeuges an.

Anders sieht die Sache bei dem Q6 e-tron, dem neuesten Elektro-SUV von Audi, aus: Im März 2024 wurde das neue Fahrzeug aus der Audi-Flotte erstmals vorgestellt. Derzeit gibt es ihn in zwei Versionen, die zwischen Preisen in Höhe von 75.000 und knapp 94.000 Euro liegen. Doch im Vergleich zu dem bekannten Design scheint der Erlkönig unlängst mit einem neuen Detail aufzuwarten: Das Heck sieht deutlich sportlicher aus, ist mehr abgeflacht. Ähnlichen Sichtungen von Erlkönigen zufolge könnte es sich deshalb um eine noch unveröffentlichte Version des Audi S6 e-tron in einer Sportsback-Variante handeln.

Doch was sagt Audi zu den Erlkönigen?

Auf die konkrete Anfrage zu den beiden Modellen hält sich Audi bedeckt. Dennoch lässt das Unternehmen durchblicken: „Nach dem Launch des Audi Q6 e-tron geht Audi bald mit weiteren Elektromodellen sowie einer neuen Generation von Modellen mit Verbrennungsmotoren an den Start“, schreibt ein Sprecher des Unternehmens. Und die Fahrten im Harz? „Audi testet jedes Modell vor der Markteinführung auf seine Alltagstauglichkeit – in verschiedensten Kundensituation, überall auf der Welt und in verschiedensten Klimazonen“, schildert der Sprecher weiter. Dennoch: Fahrten mit getarnten Fahrzeugen vor dem offiziellen Launch könne Audi nicht näher kommentieren.

Bleibt also abzuwarten, wann Audi mit den beiden Modellen an die Öffentlichkeit geht - und ob die gemachten Vermutungen tatsächlich stimmen. Vergleicht man die Fotos mit Sichtungen aus bekannten Gruppen im Netz, scheint der Verdacht nicht sehr abwegig zu sein.

Haben Sie bereits eines der Fahrzeuge hier im Harz gesichtet und fotografieren können? Mailen Sie Ihre Sichtungen gerne mit Name, Sichtungsort, Datum und Foto an redaktion-harzkurier@funkemedien.de

