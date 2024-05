Osterode am Harz. Am Pfingstsonntag hat die Erscheinung für einiges Staunen gesorgt: Eine Windhose zieht über die Landschaft im Westharz. Doch wie kommt es eigentlich dazu?

Eine Windhose erstreckt sich vom Horizont bis hinauf in die Wolken. Das Phänomen hat die Bewohner am Rande des Harzes am Pfingstsonntag in Staunen versetzt – und wahrscheinlich so manche Erinnerungen an einen Kinofilm der 90er-Jahre wachgerufen. Der Tornado ist über viele Kilometer gut zu sehen: Die Redaktion des Harz Kuriers erreichen Bilder von Eisdorf bis zur Sösetalsperre. Doch wie entsteht so ein Phänomen eigentlich – und kann es auch gefährlich werden?

Facebooknutzerin Jasmin Riefling fotografiert am 19. Mai 2024 einen Tornado über dem Harz von Hattorf aus. © privat | Jasmin Riefling

Wie entstehen Tornados wie der am Harz eigentlich?

Tornados kennen die meisten Menschen vermutlich aus dem Fernsehen, wenn einer der gefürchteten Stürme im amerikanischen Mittleren-Westen für Zerstörung sorgt. Dabei sind die Windhosen auch in Europa nicht selten: In Mittel-, Süd-, und Osteuropa werden Tornados immer wieder gesichtet, besonders im Frühsommer, wenn die Wetterbedingungen besonders günstig sind, wie die Online-Enzyklopädie Wikipedia zusammenfasst.

Doch Tornado ist nicht gleich Tornado. Adrian Leyser von der Tornado-Arbeitsgruppe des Deutschen Wetterdienstes erklärt das Ereignis aus dem Harz: „Auf den Fotos, die uns seit Sonntag in einer Vielzahl erreichen, erkennt man in der Regel Trichterwolken. Es handelt sich dabei um den sichtbaren, auskondensierten Teil des von der Wolke nach unten reichenden Wirbels. Doch erst, wenn dieser Wirbel den Boden erreicht, sei es sichtbar in Form der Trichterwolke oder ‚unsichtbar‘, spricht man von einem Tornado.“ Ob das im Harzvorland der Fall gewesen sei, ließe sich nicht abschließend beurteilen. Dazu benötigt man aussagekräftiges Bildmaterial oder eine Schadensanalyse vor Ort, so der Wetterexperte.

Eigentlich standen die Reiter und ihre Pferde im Vordergrund beim Kranzreiten in Förste am Pfingstsonntag. Die Windhose im Hintergrund stahl ihnen aber kurzzeitig die Show. © FMN | Kevin Kulke

Nach Tornado: Keine Schäden bisher gemeldet

Schäden – soweit der Stand am Dienstagnachmittag – hat der Tornado keine verursacht. Das bestätigt die Polizei in Osterode dem Harz Kurier. Adrian Leyser hat dennoch eine Vermutung, worum es sich bei der Windhose gehandelt hat: „Bei den Phänomenen am Sonntag handelte es sich um sogenannte Typ-II-Tornados oder auch ‚Landspouts‘. Im Gegensatz zu Typ-I-Tornados stehen Typ-II-Tornados nicht zwangsläufig mit einer rotierenden Gewitterwolke in Verbindung. Die ‚Wirbelhaftigkeit‘ speist ein solcher Tornado im Wesentlichen aus den bodennahen Luftschichten und nicht, wie bei Typ I, aus der rotierenden Gewitterwolke.“ Kräftige Aufwinde unter einer Kumuluswolke würden die erdbodennahen Wirbel nach oben ziehen. Diese würden dadurch gestreckt und verstärkt, wobei durch wiederum vielfältige und komplexe Prozesse die rotierende Luftsäule sichtbar werden könne.

Und dann hat man, wenn man so will, den Wettersalat: „Eine starke Temperaturabnahme mit der Höhe, zum Beispiel durch bodennahe Aufheizung aufgrund von Sonneneinstrahlung (wichtig für die Entwicklung kräftiger Aufwinde), ausreichend Luftfeuchtigkeit und Windscherung in den unteren Luftschichten (Winde aus unterschiedlichen Richtungen) sind die essenziellen Voraussetzungen für die Entstehung der Typ-II-Tornados“, fasst Leyser die Bedingungen für einen Tornado dieser Ausprägung zusammen.

Wie gefährlich sind Wirbelstürme und Tornados?

Wirbelstürme dieser Art seien zwar meist schwächer als Typ-I-Tornados, dennoch könnten die Winde so stark werden, dass sie auch Bäume entwurzeln, Gegenstände durch die Luft wirbeln oder gar Dächer abdecken. Insofern rät der Experte des Deutschen Wetterdienstes: „Bei einer Sichtung sollte man nach Möglichkeit Schutz in einem massiven Gebäude suchen und sich von Fenstern fernhalten.“

Es scheint also, dass Osterode und die Region am westlichen Rand des Harzes nochmal glimpflich davongekommen sind. Auf der Webseite der Tornadoliste Deutschland können Wirbelstürme wie der vom Pfingstsonntag übrigens gemeldet werden. Der Tornado aus dem Harz ist dort bereits als Verdachtsfall aufgeführt. Genauer heißt es: „Beobachtung einer weithin sichtbaren und zeitweise weit hinab reichenden Trichterwolke im Bereich Osterode.“ Weitere Einordnungen, so die Webseitenbetreiber, sollen folgen.

