Mit 127 km/h durch die 70er-Zone bei Polizeikontrolle im Harz

Oberharz. Im Harz häufen sich in diesem Jahr schwere Motorradunfälle mit schwer oder tödlich verletzten Personen. Nun führt die Polizei Kontrollen durch.

Polizeibeamte des PK Oberharz kontrollierten am Sonntag 23 Motorräder.

Aufgrund der stark angestiegenen Verkehrsunfälle mit Motorrädern, bei denen es in jüngster Vergangenheit zu schweren Verletzungen oder tödlich verunglückten Personen gekommen ist, haben Polizeibeamte des PK Oberharz am Sonntag, 28. Mai, von 18.15 Uhr bis 20 Uhr auf der B 242 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Wie die Polizei berichtet, seien die Schwerpunkte der Kontrollen Geschwindigkeitsverstöße und Bauartveränderungen an Krädern gewesen. Des Weiteren käme es durch rücksichtslose Motorradfahrer auch immer wieder zur Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere von Fahrradfahrern. Es wurden 23 Motorräder kontrolliert. Die Höchstgeschwindigkeit eines Krades in der 70er Zone betrug 127 km/h, so die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkten und ein Monat Fahrverbot. Weitere kleinere Verstöße wurden vor Ort, gebührenpflichtig verwarnt.

Pkw-Fahrer fährt unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle sei außerdem noch ein 25-jähriger Pkw-Führer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 25-Jährigen fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Kontrollen wurden angekündigt.