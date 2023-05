B4 bei Braunlage: Erneut schwerer Motorradunfall

Auf der B4 zwischen Braunlage und Hohegeiß ist ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Er muss per Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden.

Auf der B4 hat sich zwischen Braunlage und Hohegeiß erneut ein Motorradunfall ereignet. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Das berichtet die Polizei Goslar.

Ein 23-jähriger aus dem Kreis Nordhausen war Samstagmittag, 13. Mai, mit seiner Kawasaki von Braunlage kommend Richtung Hohegeiß unterwegs. Im Bereich des Kesselberg kam er laut Angaben der Polizei vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer 180 Grad Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung musste er per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Am Krad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Unfallaufnahme erfolgte einsatzbedingt durch das Polizeikommissariat Bad Lauterberg.

Erst am Donnerstagabend war auf der selben Strecke ein 71-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden tödlich verunglückt (wir berichteten). Und Samstagmittag ist auf der B242 zwischen Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld ebenfalls ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er war mit seinem Krad gestürzt und mit der Leitplanke kollidiert.

https://www.harzkurier.de/lokales/bad-grund/article238393653/Dritter-Toter-innerhalb-einer-Woche-Wieder-Unfall-im-Harz.html