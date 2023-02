Goslarer vermisst – Polizei veröffentlicht Foto und Nummernschild

Seit Donnerstagmorgen wird ein Mann aus Goslar vermisst. Das meldet die Polizei.

Der 61-Jährige verließ demnach gegen 6.15 Uhr in einem weißen Renault Clio seine Arbeitsstelle in Schwülper. Das Kennzeichen des Autos lautet GS-OD 203, so die Beamten.

Der Vermisste war bei Verlassen seiner Wohnung wie folgt bekleidet: dunkelblaue Jeans, dunkelblaues Poloshirt, graue Strickjacke, graue Arbeitsschutzschuhe.

Gefahrensituation für Vermissten nicht auszuschließen

„Aufgrund der Gesamtumstände seines Verschwindens ist nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand eine Gefahrensituation für den 61-Jährigen nicht auszuschließen“, schreibt die Polizei weiter.

Der vermisste 61-Jährige aus Goslar. Foto: Privat / Polizei

In Absprache mit der Ehefrau wenden sich die Ermittler daher mit dem Foto des Vermissten an die Öffentlichkeit.

Hinweise zum Vermissten oder dem Pkw bitte an die Polizei Goslar unter 05321/3390.

Lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!