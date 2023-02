Bad Sachsa. Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmorgen in Bad Sachsa im Südharz im Großeinsatz: Ein Geldautomat ist gesprengt worden. Was wir wissen.

Der Innenraum der Deutschen Bank in der Aldi-Passage in Bad Sachsa liegt nach zwei Explosionen in Trümmern.

Blaulicht Groß-Einsatz in Bad Sachsa: Wieder Geldautomat im Harz gesprengt

Ein Geldautomat in Bad Sachsa ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gesprengt worden. Um 2.57 Uhr kam es in der sogenannten Aldi-Passage zu einer Explosion, eine weitere soll um 3.02 Uhr in der Früh gefolgt sein. Das berichten Feuerwehr und Anwohner vor Ort.

Die Polizei war daraufhin im Großeinsatz. Auch ein Hubschrauber flog über Bad Sachsa. Am Morgen waren Beamte aus Hannover vor Ort; hierbei soll es sich um Sprengstoffermittler handeln.

Marktstraße in Bad Sachsa nach Automaten-Sprengung gesperrt

Die Feuerwehr war mit insgesamt zwölf Kräften im Einsatz. Die Alarmierung der Brandschützer erfolgte um 3.49 Uhr.

Der Innenraum der Deutschen Bank wurde augenscheinlich zerstört. Die untere Marktstraße ist zur Stunde noch voll gesperrt.

Fotos- Bank in Bad Sachsa bei Explosionen stark beschädigt Fotos- Bank in Bad Sachsa bei Explosionen stark beschädigt In Bad Sachsa ist in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Der Innenraum der Bank wurde zerstört. Die Polizei ist im Einsatz. Foto: Thorsten Berthold / HK

Polizei sucht dunkles Auto, das in Richtung Steina flüchtete

Wie die Polizei berichtet, entstand an dem Gebäude erheblicher Sachschaden. In Bad Sachsa stieg Rauch auf.

Die zwei vermeintlichen Täten flüchteten mit einem dunklen Pkw – vermutlich einem Audi – in Richtung Steina. Zeugen sollen sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung setzen.

Sprengungen im Ober- und Südharz: Banken schließen SB-Schalter

Erst im Januar war es zu einer aufsehenerregenden Geldautomaten-Sprengung auf Torfhaus im Harz gekommen. Die Täter nahmen hier eine Geisel.

Die Sparkassen in Nordhausen und Osterode schließen aus Angst vor kriminellen Banden nachts nun ihre Selbstbedienungs-Filialen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

