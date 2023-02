Unfall in Wulften: Frau fährt gegen Bahnschranke

Wulften. Bei einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Wulften am Harz ist der Deutschen Bahn 9.000 Euro Schaden entstanden.

In Wulften ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang gekommen. Das berichtet die Polizei aus Osterode am Harz.

Eine 46-jährige Frau war demnach um etwa 5.40 Uhr auf der Bilshäuser Straße unterwegs, als sie gegen einen mechanisch heruntergelassenen Bahnschrankenbaum fuhr.

Schrankenbaum bricht nach Unfall in Wulften aus Verankerung

Beim späteren Hochkurbeln brach der halbseitige, aus Fiberglas bestehende Schrankenbaum komplett aus der Verankerung, so die Polizei weiter.

Der Deutschen Bahn entstand dadurch ein Schaden in Höhe von circa 9.000 Euro.