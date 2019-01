HSB versucht erneut, eingeschneiten Brocken-Zug zu bergen

Wernigerode Noch am Donnerstag waren die Lok und ein Waggon eingeschneit. Doch die Harzer Schmalspurbahn zeigt sich zuversichtlich.

Die Harzer Schmalspurbahn (HSB) war am Donnerstag den dritten Tag in Folge damit beschäftigt, einen eingeschneiten Zug zu bergen. Die Mannschaft sei zuversichtlich, dass der letzte Waggon und die festgefahrene Dampflok bei Tageslicht ausgebuddelt werden könnten, sagte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen am Vormittag. Wind und Schnee hätten nachgelassen.

„Aber man darf nicht vergessen, dass da Schneeberge liegen, die alle mit reiner Muskelkraft weggeschaufelt werden müssen.“ Zudem müsse die Lok enteist und einige Stangen und Teile des Fahrwerks abgebaut werden, um das Fahrzeug nach der langen Standzeit im Eis bewegen zu können, ohne großen Schaden anzurichten.

Die Dampflok hatte sich am Dienstagmittag auf dem Weg zum Gipfel wenige Meter vor dem Brocken-Bahnhof in einer Schneewehe festgefahren. Dutzende Fahrgäste mussten danach stundenlang ausharren.

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn steht seit Montag eingeschneit auf dem Brocken. Foto: Matthias Bein / dpa

Auch auf dem Brocken selbst warteten bis zum Abend fast 60 Menschen auf eine Rückkehrmöglichkeit. Am Mittwoch wurden bei starkem Wind und Schneefall zwei der drei bis unter das Dach eingeschneiten Waggons ausgegraben und weggefahren. Wegen der Bergungsarbeiten verkehrte die Brocken-Bahn mit eingeschränktem Fahrplan nur bis Schierke, wie Bahnsen berichtete.

Die Aktion habe höchste Priorität. Die Route von Wernigerode sei die wichtigste Strecke der Harzer Schmalspurbahn. Drei Viertel aller Einnahmen generiere das Unternehmen hier und unterhalte damit das gesamte Streckennetz. Der eingeschneite Brockengipfel sei gerade jetzt ein attraktives Ausflugsziel. „Deswegen wollen wir so bald wie möglich wieder hochfahren - aber nur, wenn es sicher möglich ist.“