Donezk. Etwa 600 russische Gefallene hat Oleksij Yukow in der Ukraine geborgen – ein Akt der Menschlichkeit. Doch oft erfährt er Unverständnis.

In einer kleinen, in die weite Steppenlandschaft geduckten Siedlung im Norden der Region Donezk hält ein weißer Kühllastwagen. Die Männer öffnen die Türen. Im Wageninnern stapeln sich schwarze Plastiksäcke. Sie zerren einen Sack nach dem nächsten heraus, legen die Säcke in einer Reihe nebeneinander auf den harten Boden, bis es zehn sind. Mehr geht heute nicht, die Leichenhallen sind überfüllt. Einer der Männer zieht die Reißverschlüsse der Säcke auf. Oleksij Yukow betrachtet die Überreste der Männer, die für Russland in den Krieg gegen seine Heimat gezogen sind. Er zieht sich schwarze Handschuhe an. Dann macht er sich an die Arbeit.