Donezk. Rubin und seine Männer kämpfen in Donezk einen ungleichen Kampf – mit selbstgebauten Kampfdrohnen gegen Hightech. Angst ignorieren sie.

Im Halbdunkeln taucht die Ruine eines dreizehnstöckigen Hochhauses auf, die Fenster nur noch leere Höhlen, die Mauern übersät mit Löchern, ein Teil des Gebäudes ist in sich zusammengebrochen. Bäume mit zersplitterten Ästen, kleine zertrümmerte Wohnhäuser und menschenleere Straßen: Das Video einer Fahrt durch Awdijiwka zeigt eine neue Hölle, die sich in der Ukraine aufgetan hat. Um die apokalyptische Ruinenlandschaft zu erobern, opfert Moskau derzeit Tausende Soldaten. Ukrainische Kämpfer leisten erbitterten Widerstand. Der Krieg ist einmal mehr in eine neue Phase eingetreten.